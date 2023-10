Bei der Deut­schen Mei­ster­schaft 2023 des Deut­schen Schüt­zen­bund (DSB) in Han­no­ver am 30.09.2023 nahm mit den Schüt­zen Chri­sti­an Gei­ßen­dör­fer, Chri­sti­an Ley und Ste­fan Marr zum ersten Mal im der Ver­eins­ge­schich­te eine Mann­schaft im Sport­schie­ßen an einer Deut­schen Mei­ster­schaft teil.

Geschos­sen wur­de die Dis­zi­plin KK Unter­he­bel­re­pe­tie­rer. Chri­sti­an Gei­ßen­dör­fer und Ste­fan Marr tra­ten in der Alters­klas­se Her­ren I und Chri­sti­an Ley in der Alters­klas­se Her­ren II an. Beson­ders erfolg­reich war unser Schüt­ze Ste­fan Marr. Er beleg­te den 6. Platz in sei­ner Altersklasse.