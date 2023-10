In ganz Euro­pa laden die Restau­ra­to­ren­ver­bän­de am 15. Okto­ber 2023 zum Euro­päi­schen Tag der Restau­rie­rung ein. Im Histo­ri­schen Muse­um Bam­berg erhal­ten Besu­che­rin­nen und Besu­cher einen Ein­blick in den Restau­rie­rungs­all­tag und ent­decken die Arbeit der Restau­ra­to­rin­nen und Restau­ra­to­ren, die sonst im Ver­bor­ge­nen liegt: Im histo­ri­schen Mar­stall stellt Restau­ra­tor Klaus Ten­schert unter­schied­li­che Objek­te in Form von Zustands­fo­tos vor und erklärt die z.T. kom­ple­xe Restau­rie­rung. Im Anschluss kön­nen ein­zel­ne die­ser Expo­na­te in den aktu­el­len Aus­stel­lun­gen des Muse­ums im Ori­gi­nal ange­schaut werden.

Wann: Sonn­tag, 15. Okto­ber 2023, 10 – 17 Uhr

Wo: Histo­ri­sches Muse­um Bam­berg in der Alten Hof­hal­tung, Dom­platz 7, 96049 Bamberg

Kosten: Die Teil­nah­me an der Ver­an­stal­tung ist frei, es fal­len ledig­lich die regu­lä­ren Ein­tritts­ko­sten an; eine Anmel­dung ist nicht erforderlich.

Mehr Info unter www​.muse​um​.bam​berg​.de