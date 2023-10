Ein­füh­rung in die Stickmaschine

Am Frei­tag, 20. Okto­ber 2023, fin­det von 14.30 bis 17 Uhr in der Krea­tiv­werk­statt des RW21 in Koope­ra­ti­on mit dem Ver­ein Fab­Lab Bay­reuth eine Ein­füh­rung in die Stick­ma­schi­ne statt. In die­sem Work­shop ler­nen die Teil­neh­men­den unter ande­rem das Bedie­nen der Stick­ma­schi­ne, das Bestücken der Stick­rah­men und Ein­fä­deln von Ober- und Unter­fa­den sowie die Vek­to­ri­sie­rung von Stick­vor­la­gen. Bei dem Stick­work­shop wird eine Brot­her VR ver­wen­det, eine com­pu­ter­ge­steu­er­te Stick­ma­schi­ne mit vie­len anfän­ger­freund­li­chen, aber auch Pro­fi-Fea­tures. Um Anmel­dung bis 17. Okto­ber 2023 unter Tele­fon 0921 507038–30 oder per Mail an stadtbibliothek@​stadt.​bayreuth.​de wird gebeten.