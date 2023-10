Gegen den Vor­jah­res­auf­stei­ger aus der nord­rhein-west­fä­li­schen Lan­des­haupt­stadt soll der näch­ste Sieg ein­ge­fah­ren wer­den. Head Coach Mla­den Dri­jen­cic: „Wir haben uns den Sieg gegen Koblenz mit einer sehr guten Lei­stung erkämpft. Dar­an wol­len wir auch gegen die ART Giants anknüpfen.“

Düs­sel­dorf war­tet nach zwei Spiel­ta­gen wei­ter auf den ersten Sieg. Dem misst Dri­jen­cic jedoch kei­ne Bedeu­tung bei, zumal die ART Giants zum Auf­takt gegen die hoch gewet­te­ten Gla­dia­tors aus Trier spielten.

Eine Favo­ri­ten­rol­le macht Dri­jen­cic bei sei­nem Team nicht aus. „Favo­ri­ten mag es viel­leicht auf dem Papier geben. Was zählt ist, was auf dem Court pas­siert. Dort sehe ich kei­nen Favo­ri­ten.“ Als Bei­spiel führt er das erste Sai­son­spiel des BBC Bay­reuth an. „Vor unse­rem Pokal­spiel gegen Hei­del­berg dach­te auch jeder, dass wir uns abschie­ßen las­sen. Dem war aber nicht so. Jedes Spiel muss erst­mal gespielt werden.“

Bei den ART Giants will das hung­ri­ge BBC-Team eben­so aus­ge­wo­gen kon­zen­triert ver­tei­di­gen wie unter dem geg­ne­ri­schen Korb punkten.

Die Stär­ken der ART Giants Düs­sel­dorf sieht Dri­jen­cic im Eins gegen Eins. „Da kön­nen sie mit jedem Team der Liga mit­hal­ten und es auch schla­gen. Dar­auf haben wir uns im Trai­ning vor­be­rei­tet.“ Beson­de­res Augen­merk gilt zudem sämt­li­chen Import­spie­lern und Shoo­ting Guard Dani­el Nörl. „Sie zu kon­trol­lie­ren wird ein Schlüs­sel zum Sieg sein.“

Jump im CASTEL­LO Düs­sel­dorf ist um 19 Uhr. sport​deutsch​land​.tv über­trägt das Spiel des BBC Bay­reuth im Livestream.