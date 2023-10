Regio­nal­markt lockt 7.000 Besu­cher nach Ebrach – Baum­wip­fel­pfad Stei­ger­wald ver­zeich­net neu­en Besu­cher­re­kord am 1. Okto­ber 2023

Ham­burg, Starn­berg, Köln und Gra­fen­au – das viel­fäl­ti­ge Ange­bot der frän­ki­schen Aus­stel­ler beim Regio­nal­markt am ersten Okto­ber­wo­chen­en­de lock­te Besu­cher von nah und fern zum Baum­wip­fel­pfad Stei­ger­wald. Der Andrang war von Wei­tem schon gut erkenn­bar: Autos, Cam­per, Bus­se und Co. (mit den unter­schied­lich­sten Kenn­zei­chen) beleg­ten die groß­zü­gi­gen Park­mög­lich­kei­ten rund um die Tou­ri­sten­at­trak­ti­on durch­gän­gig bis in

die Abendstunden.

„Unser Regio­nal­markt wird ja schon immer sehr gut ange­nom­men, aber der Besu­cher­an­drang an die­sem ersten Okto­ber hat uns und unse­re über 50 Aus­stel­ler wirk­lich über­wäl­tigt“, freut sich San­dra Fischer, Lei­te­rin des

Baum­wip­fel­pfads Stei­ger­wald über das erfolg­rei­che Event. Neben dem viel­fäl­ti­gen Ange­bot kuli­na­ri­scher Köst­lich­kei­ten und frän­ki­scher Hand­werks­kunst über­zeug­te auch das Wet­ter. „Mit Tem­pe­ra­tu­ren von spät­som­mer­li­chen bei­na­he 25 Grad lie­ßen sich unse­re Gäste beim gemüt­li­chen Schlen­dern durch die Markt­stän­de von der war­men Herbst­son­ne verwöhnen.“

Nach dem Markt ist vor dem Markt

So wie sich das Jahr lang­sam sei­nem Ende ent­ge­gen neigt, so füllt sich all­mäh­lich auch wie­der der Ver­an­stal­tungs­ka­len­der für 2024. „Für den Win­ter pla­nen wir einen klei­ne­ren aber eben­so fei­nen Win­ter­markt. Ganz bewusst nach Weih­nach­ten, in der ersten Janu­ar­wo­che, wenn es vie­le nach der hei­me­li­gen Idyl­le wie­der nach drau­ßen in Wald und Natur zieht.“, gibt Fischer einen Aus­blick auf das kom­men­de Jahr. Der Markt gleich zu Beginn gilt als Start­schuss für das Event­jahr 2024: Neue Ter­mi­ne für die belieb­ten Ster­nen­spa­zier­gän­ge mit dem Astro­pho­to­gra­phen und Dipl.-Physiker Tho­mas Storch sind schon im Kalen­der ein­ge­tra­gen, Details für Yoga auf dem Pfad, Regio­nal­märk­te, The­men­füh­run­gen und Co. fol­gen in Kürze.

Hal­lo­ween auf dem Baumwipfelpfad

Auch in die­sem Jahr fin­den noch eini­ge Events auf dem Baum­wip­fel­pfad statt. Neben Mond­füh­rung und Ster­nen­spa­zier­gang lädt das Team in Ebrach am 31. Okto­ber 2023 zum Hal­lo­ween-Spe­cial und Gru­seln auf den Pfad: Dann gilt frei­er Ein­tritt für alle ver­klei­de­ten Besu­cher – egal ob groß oder klein. Der Küchen­chef bie­tet Gutes aus dem Hexen­kes­sel, und um eine Stun­de län­ger den dunk­len Wald genie­ßen zu kön­nen, hat der Pfad an die­sem Diens­tag bis 19:00 Uhr geöff­net, Kas­sen­schluss ist um 18:00 Uhr.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zum Ver­an­stal­tungs­pro­gramm auf dem Baum­wip­fel­pfad gibt es unter https://​www​.baum​wip​fel​pfad​stei​ger​wald​.de/​a​k​t​u​e​l​l​e​s​/​v​e​r​a​n​s​t​a​l​t​u​n​g​e​n​.​h​tml

Bei Fra­gen zu Märk­ten, Ver­an­stal­tun­gen und The­men rund um den Pfad steht das Team des Baum­wip­fel­pfads Stei­ger­wald unter 09553–98 980–102 ger­ne zur Verfügung.

Baum­wip­fel­pfad Steigerwald

Der 1.150 Meter lan­ge Holz­steg, der sich lang­sam durch alle Eta­gen des Wal­des schlän­gelt und in einem 42 Meter hohen Aus­sichts­sturm gip­felt, eröff­net nicht nur optisch völ­lig neue Per­spek­ti­ven auf den Wald und sei­ne Bewoh­ner. Gänz­lich aus hei­mi­schen Höl­zern bestehend und roll­stuhl­ge­recht aus­ge­baut, erwei­tert der Pfad den Blick­win­kel auch durch eine Viel­zahl von span­nend auf­be­rei­te­ten Infor­ma­tio­nen rund um den Wald und sei­ne nach­hal­ti­ge Nut­zung durch Forst­wirt­schaft und Jagd. Öff­nungs­zei­ten Win­ter vom 29. Okto­ber 2023 bis 30. März 2024: Ein­lass Don­ners­tag bis Sonn­tag, 10:00 bis 16:00 Uhr Kas­sen­schluss: 15:00 Uhr Öff­nungs­zei­ten Som­mer vom 31. März 2024 bis 27. Okto­ber 2024 Ein­lass täg­lich 9:00 – 18:00 Uhr Kas­sen­schluss: 17:00 Uhr

In den baye­ri­schen Schul­fe­ri­en (inkl. Buß- und Bet­tag) täg­lich geöffnet.