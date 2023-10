Bad Steben bie­tet 19 Bau­plät­ze in bester Südlage

Die­ser Tage konn­ten die Erschlie­ßungs­maß­nah­men im Neu­bau­ge­biet Son­nen­stra­ße offi­zi­ell abge­schlos­sen wer­den. Im Rah­men einer gemein­sa­men Bege­hung durch Ver­tre­ter des Mark­tes Bad Steben, des Inge­nieur­bü­ros Köh­ler, Bay­ern­Grund sowie der bau­aus­füh­ren­den Fir­ma Luding wur­de die Aus­füh­rung der Arbei­ten abgenommen.

Seit dem Früh­jahr wur­den die Son­nen­stra­ße neu ange­legt und die Berg­stra­ße von Grund auf erneu­ert. In die­sem Zusam­men­hang erfolg­ten die Ver­le­gung von Was­ser­lei­tung und Kanal in den betrof­fe­nen Berei­chen sowie der Neu­bau einer Regen­rück­hal­tung im Bereich der Hein­rich-Mör­tel-Stra­ße. Alle für eine zeit­ge­mä­ße Erschlie­ßung erfor­der­li­chen Anschlüs­se sind bis in die Grund­stücke ver­legt, so dass z.B. ein Inter­net­zu­gang per Glas­fa­ser pro­blem­los mög­lich ist. Ins­ge­samt wur­den 19 Bau­par­zel­len zwi­schen 475 und 800 Qua­drat­me­ter in zen­tra­ler Lage erschlos­sen. Die Ver­mark­tung der Bau­grund­stücke erfolgt über die Spar­kas­se Hoch­fran­ken; wei­te­re Infor­ma­tio­nen hier­zu sind unter https://​www​.markt​-bad​st​eben​.de/​b​a​u​e​n​-​w​o​h​n​e​n​/​b​a​u​l​a​n​d​-​b​a​u​g​r​u​n​d​s​t​u​e​c​k​e​.​h​tml erhältlich.