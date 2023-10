EC Bad Nau­heim und EHC Frei­burg lau­ten die Geg­ner am Wochenende

Vier Sie­ge in Fol­ge konn­ten die Sel­ber Wöl­fe zuletzt in der DEL2 ver­bu­chen, drei davon aus­wärts. Auch beim EC Bad Nau­heim am Frei­tag und am Sonn­tag um 18:30 Uhr zuhau­se gegen den EHC Frei­burg wol­len die Por­zel­lan­städ­ter wei­ter eif­rig punk­ten. Die Liga ist enger bei­ein­an­der als je zuvor und selbst die geg­ne­ri­schen Trai­ner als auch DEL2-Chef René Rudo­risch schwär­men von der Atmo­sphä­re in der NETZSCH-Arena.

Form­kur­ve

Die Sel­ber Wöl­fe sorg­ten an den letz­ten Spiel­ta­gen für Auf­se­hen in der Liga, konn­te man doch die letz­ten vier Par­tien gegen durch­aus nam­haf­te Geg­ner für sich ent­schei­den. Beim „Road­trip“ mit drei Aus­wärts­par­tien in Fol­ge blie­ben die Por­zel­lan­städ­ter unge­schla­gen und hol­ten in Lands­hut, Ravens­burg sowie Bie­tig­heim acht von neun mög­li­chen Punk­ten. Letz­ten Sonn­tag leg­te das Wolfs­ru­del in der hei­mi­schen NETZSCH-Are­na gegen die Dresd­ner Eis­lö­wen in einer begei­stern­den Par­tie nach. Doch nicht nur die Akteu­re auf dem Eis zei­gen aktu­ell mit­rei­sen­den Sport, auch die Zuschau­er auf den Rän­gen sor­gen für eine her­aus­ra­gen­de Atmo­sphä­re n der NETZSCH-Are­na, was zuletzt mehr­mals von geg­ne­ri­schen Trai­nern als auch von DEL2- Chef René Rudo­risch her­vor­ge­ho­ben wurde.

Die Geg­ner

Einen aus­führ­li­chen Geg­ner­check fin­den Sie ab sofort in der aktu­el­len Fol­ge des offi­zi­el­len Sel­ber Wöl­fe DEL2 Pod­cast SELBst­VER­liebt … und Ente (https://​open​.spo​ti​fy​.com/​s​h​o​w​/​4​z​3​b​c​Z​D​O​C​3​i​b​B​N​A​W​m​r​g​RBO).

Am Frei­tag­abend gastie­ren die Sel­ber Wöl­fe beim letzt­jäh­ri­gen Play­off-Fina­li­sten, dem EC Bad Nau­heim. Die Kur­städ­ter, die in die­ser noch jun­gen Sai­son erst einen Sieg nach 60 Minu­ten ein­fah­ren konn­ten (Selb mit 4 Sie­gen nach regu­lä­rer Spiel­zeit), ran­gie­ren aktu­ell 4 Punk­te hin­ter den Sel­ber Wöl­fen auf Tabel­len­platz 11.

Bester Nau­hei­mer Scorer ist der Kana­di­er Tay­lor Vau­se mit 6 Toren und 4 Vorlagen.

Am Sonn­tag geben dann um 18:30 Uhr die Frei­bur­ger Wöl­fe ihre Visi­ten­kar­te in der Sel­ber NETZSCH-Are­na ab. Die Breis­gau­er haben schon eine Par­tie mehr absol­viert als die Sel­ber Wöl­fe, lie­gen jedoch auch 4 Punk­te hin­ter Selb in der Tabel­le. Ein beson­de­res Augen­merk soll­te die Defen­si­ve der Por­zel­lan­städ­ter auf den Kana­di­er Par­ker Bow­les haben. Der aktu­el­le Frei­bur­ger Tops­corer hat bereits 9 Tore erzielt und 2 Tor­vor­la­gen beigesteuert.

Lin­e­up

Wöl­fe-Head­coach Ser­gej Waß­mil­ler kann wei­ter auf sei­nen kom­plet­ten Kader zurück­grei­fen. Aus­fäl­le gibt es nach dem Abschluss­trai­ning am Don­ners­tag kei­ne zu verzeichnen.

Kon­stan­tin Mel­ni­kow blickt voraus

Die Grün­de für die zurück­lie­gen­den Erfol­ge hat Wöl­fe-Stür­mer Kon­stan­tin Mel­ni­kow schnell aus­ge­macht: „Die zurück­lie­gen­de Sie­ges­se­rie ver­dan­ken wir unse­rer har­ten und dis­zi­pli­nier­ten Arbeit im Trai­ning. Wir haben stark gespielt und die Anwei­sun­gen vom Trai­ner befolgt.“ Viel Ände­rungs­be­darf hin­sicht­lich der Marsch­rich­tung sieht der 20-Jäh­ri­ge des­halb auch nicht für die kom­men­den bei­den Her­aus­for­de­run­gen: „Genau­so aggres­siv wer­den wir am Wochen­en­de vor­an­ge­hen. Bad Nau­heim und Frei­burg sind zwei star­ke Teams, aber wenn wir genau­so arbei­ten wie in den letz­ten vier Spie­len, bin ich mir sicher, dass wir sechs Punk­te raus­ho­len können.“

Tickets/​Liveübertragung

Für das Heim­spiel gegen den EHC Frei­burg am Sonn­tag (Spiel­be­ginn um 18:30 Uhr) gibt es Tickets im Vor­ver­kauf online (https://​sel​ber​woel​fe​.reser​vix​.de/​e​v​e​nts), bei Ede­ka Egert in Selb am Vor­werk, bei IT- Solu­ti­ons Lau­ter­bach in Spar­neck, im Ticket­shop der Fran­ken­post sowie an der Abend­kas­se. Ein­lass in die NETZSCH-Are­na ist ab 17:30 Uhr. Zudem wer­den alle Par­tien live auf Spra­de TV und das Aus­wärts­spiel in Bad Nau­heim (Frei­tag, 19:30 Uhr) in Aus­zü­gen in der Radio Euro­herz Eis­zeit übertragen.

Ticket­ver­kauf für das Aus­wärts­der­by in Crimmitschau

Zu den näch­sten bei­den Heim­spie­len wer­den jeweils in den Drit­tel­pau­sen Steh­platz­kar­ten für Erwach­se­ne für die Aus­wärts­par­tie bei den Eis­pi­ra­ten Crim­mit­schau (Frei­tag, 27.10.2023 um 20:00 Uhr) zum Preis von 17,50 EUR pro Stück ver­kauft. Die Ver­kaufs­stel­le befin­det sich im Gastro-Turm zwi­schen den Blöcken C und D außen. Ande­re Ticket­ka­te­go­rien sind online im Ticket­shop der Eis­pi­ra­ten erhältlich.