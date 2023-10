Im Lau­fe des Mitt­woch­abend wur­den erneut ver­schie­de­ne Objek­te in Coburg mit poli­tisch moti­vier­ten Graf­fi­tis ver­se­hen. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg bit­tet um Zeugenhinweise.

Bereits am Sonn­tag, 8. Okto­ber, wur­den im Stadt­ge­biet von Coburg meh­re­re Objek­te mit Graf­fi­tis besprüht. Es wur­de berich­tet. Nun ist es am Mitt­woch­abend, im Zeit­raum von 18 Uhr bis 23 Uhr, erneut zu sol­chen Schmie­re­rei­en gekom­men. Betrof­fen waren dies­mal unter ande­rem die Toi­let­ten­wand zwi­schen dem Haupt­bahn­hof und dem Zen­tra­len Omni­bus­bahn­hof, die Gast­stät­te Ger­ber­hof und die Com­merz­bank in der Hin­den­burg­stra­ße. Der Streif­zug der Schmie­rer zog sich quer durch das gan­ze Stadtgebiet.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg geht davon aus, dass die Taten vom Sonn­tag und Mitt­woch im Zusam­men­hang ste­hen und bit­ten noch­mals um Hin­wei­se aus der Bevöl­ke­rung unter der Tel.-Nr. 09561/645–0.