Was ist los an der Uni­ver­si­tät Bam­berg? Archäo­lo­gi­sches Kol­lo­qui­um und Mozart-Requiem

Archäo­lo­gi­sches Kolloquium

ab 17. Okto­ber 2023, 18.30 Uhr

Am Kra­nen 12, 96047 Bam­berg , Hör­saal 02.18

Das Insti­tut für Archäo­lo­gi­sche Wis­sen­schaf­ten, Denk­mal­wis­sen­schaf­ten und Kunst­ge­schich­te orga­ni­siert auch die­ses Seme­ster wie­der ein archäo­lo­gi­sches Kol­lo­qui­um. Den Auf­takt macht am 17. Okto­ber Dr. Sarah-Julie Witt­mann von der Uni­ver­si­tät Hei­del­berg, die sich in ihrem Vor­tag mit den Anfän­gen der beson­de­ren Bezie­hung zwi­schen Men­schen und Haus­pfer­den beschäf­tigt. Dabei wer­den auf Grund­la­ge ganz unter­schied­li­cher Quel­len die gesell­schaft­li­chen Ver­än­de­run­gen beleuch­tet, die aus der Pfer­de­hal­tung und ‑nut­zung und den damit ver­bun­de­nen Vor­stel­lun­gen folg­ten. Die Vor­trä­ge der Forscher*innen aus ganz Deutsch­land, Finn­land und Eng­land fin­den jeweils diens­tags statt.

Die wei­te­ren Ter­mi­ne des Kol­lo­qui­ums fin­den Sie unter: https://​www​.uni​-bam​berg​.de/​i​a​d​k​/​a​r​c​h​w​i​ss/

Mozart-Requi­em

21. Okto­ber 2023, 17.30 Uhr

Pfarr­kir­che St. Mar­tin, Grü­ner Markt 19, 96047 Bamberg

Zur Seme­ster­eröff­nung gestal­ten der Kam­mer­chor und das Kam­mer­or­che­ster der Uni­ver­si­tät Bam­berg ein gemein­sa­mes Kon­zert. Auf dem Pro­gramm steht Wolf­gang Ama­de­us Mozarts letz­te Kom­po­si­ti­on, sein unvoll­ende­tes „Requi­em“, bis heu­te geheim­nis­um­wit­tert und Gegen­stand ver­schie­de­ner Legen­den. Da Mozart inmit­ten des Kom­po­si­ti­ons­pro­zes­ses ver­starb, ver­voll­stän­dig­ten sei­ne Schü­ler Eyb­ler und Süß­mayr das Requi­em im Auf­trag der Wit­we. Obwohl es also nur zu etwa zwei Drit­teln von Mozart stammt, ist es eines sei­ner belieb­te­sten und am höch­sten ein­ge­schätz­ten Wer­ke und stellt ein ergrei­fen­des Ver­mächt­nis sei­nes musi­ka­li­schen Genies dar. Ergän­zend dazu erklingt „Musi­ca Cele­stis“ von Aaron Jay Ker­nis, einem ame­ri­ka­ni­schen Kom­po­ni­sten der gemä­ßig­ten Moder­ne. Das Werk ist inspi­riert von der mit­tel­al­ter­li­chen Vor­stel­lung der Titel­wor­te, die sich auf das Sin­gen der Engel im Him­mel zum ewi­gen Lob Got­tes bezie­hen. Die soli­sti­schen Gesangs­par­tien über­neh­men Anna Nesy­ba (Sopran), Chri­sti­ne Mit­ter­mair (Alt), Johan­nes Strauß (Tenor) und Simon Tisch­ler (Bass), die Lei­tung liegt in den Hän­den von Uni­ver­si­täts­mu­sik­di­rek­tor Wil­helm Schmidts. Kar­ten zu 20 € und ermä­ßig­ten 10 € sind online auf okticket​.de und beim BVD-Ticket­ser­vice erhältlich.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen: https://​www​.uni​-bam​berg​.de/​k​o​n​z​e​r​te/