Wei­chen­stel­lung für vie­le sozia­le Projekte

In sei­ner letz­ten Sit­zung in die­ser Legis­la­tur­pe­ri­ode traf der Sozi­al­aus­schuss des Bezirks­tags wich­ti­ge Ent­schei­dun­gen für die Ver­sor­gung von Men­schen mit Behin­de­rung in Ober­fran­ken. Für Bau­maß­nah­men ver­schie­de­ner Trä­ger wur­de eine insti­tu­tio­nel­le För­de­rung in Höhe von ins­ge­samt 960.000 Euro auf den Weg gebracht.

„Es freut mich, dass wir gemein­sam mit den Trä­gern immer wie­der zu ver­nünf­ti­gen Lösun­gen kom­men, um die Ver­sor­gung von Men­schen mit Behin­de­rung oder mit psy­chi­schen Pro­ble­men in Ober­fran­ken sicher­zu­stel­len, ohne dabei unse­re finan­zi­el­len Mög­lich­kei­ten zu über­schrei­ten“, mach­te Bezirks­tags­prä­si­dent Hen­ry Schramm in der Sit­zung des Sozi­al­aus­schus­ses deut­lich. Er hob in die­sem Zusam­men­hang die erfreu­lich kon­struk­ti­ve Zusam­men­ar­beit der Wohl­fahrts­ver­bän­de in Ober­fran­ken mit der Sozi­al­ver­wal­tung des Bezirks Ober­fran­ken in der ver­gan­ge­nen Legis­la­tur­pe­ri­ode hervor.

In der Sit­zung des Sozi­al­aus­schus­ses wur­de die­se Grund­hal­tung immer wie­der deut­lich. Infla­ti­on, gestie­ge­ne Ener­gie­prei­se und die aktu­el­len Tarif­ab­schlüs­se erhö­hen bei­spiels­wei­se die Per­so­nal- und Sach­ko­sten der ambu­lant kom­ple­men­tä­ren Dien­ste. Dazu gehö­ren die Sozi­al­psych­ia­tri­schen Dien­ste, die Such­be­ra­tungs­stel­len und die Ange­bo­te der offe­nen Behin­der­ten­ar­beit. Der Sozi­al­aus­schuss beschloss daher ein­stim­mig, die­se Dien­ste durch eine Erhö­hung der bis­he­ri­gen Zuschüs­se im Per­so­nal- und Sach­ko­sten­be­reich zu unter­stüt­zen. Die wirt­schaft­lich ange­spann­te Situa­ti­on die­ser wich­ti­gen Ein­rich­tun­gen zur Unter­stüt­zung von Men­schen in Not­si­tua­tio­nen wur­de in den Ver­hand­lun­gen zur Fort­schrei­bung der För­der­richt­li­ni­en auf gesamt­baye­ri­scher Ebe­ne beson­ders berück­sich­tig. Dem Ver­hand­lungs­er­geb­nis zwi­schen der Lan­des­ar­beits­ge­mein­schaft Freie Wohl­fahrt­pfle­ge und Ver­tre­tern der baye­ri­schen Bezir­ke schloss sich der Bezirk Ober­fran­ken an. Ins­ge­samt wer­den nun im kom­men­den Jahr rund 210.000 Euro mehr vom Bezirk Ober­fran­ken an die­se Bera­tungs­an­ge­bo­te gezahlt. Davon ent­fal­len etwa 72.000 Euro auf eine Ein­mal­zah­lung an die Dien­ste der offe­nen Behin­der­ten­ar­beit, deren För­der­richt­li­nie dann im kom­men­den Jahr aus­läuft und neu ver­han­delt wird.

Der Sozi­al­l­aus­schuss beschloss zudem die insti­tu­tio­nel­le För­de­rung von zwei Bau­maß­nah­men mit einem Umfang von 960.000 Euro. Zum einen wird die drin­gend not­wen­di­ge Moder­ni­sie­rung der Werk­stät­ten St. Josef mit 140 Plät­zen für Men­schen mit Behin­de­rung in Burg­kunst­adt geför­dert. Der Bezirk Ober­fran­ken bezu­schusst die­se mit 360.000 Euro in den kom­men­den zwei Jahren.

Zudem wird das sech­ste und letz­te Teil­pro­jekt der Dezen­tra­li­sie­rung der Him­mel­kro­ner Hei­me unter­stützt. In Neu­en­markt, im Land­kreis Kulm­bach, ent­steht ein Wohn­heim für Men­schen mit gei­sti­ger und/​oder mehr­fa­cher Behin­de­rung mit 24 Plät­zen. 590.000 Euro wird der Bezirk Ober­fran­ken hier in den kom­men­den drei Jah­ren zuschießen.

Durch die Autis­mus Stra­te­gie Bay­ern erhält das The­ma Autis­mus mehr und mehr Auf­merk­sam­keit. Die hohe Aus­la­stung des Autis­mus-Kom­pe­tenz­zen­trums Ober­fran­ken mit Sitz in Burg­kunst­adt erfor­dert einen Aus­bau der Stel­len. Daher stimm­te der Sozi­al­aus­schuss einer bean­trag­ten Stel­len­er­wei­te­rung um 0,5 Fach­kraft­stel­len auf ins­ge­samt 2 Fach­kraft­stel­len zu. Das Autis­mus-kom­pe­tenz­zen­trum stellt die Bera­tung und Betreu­ung von Men­schen sicher, die von Autis­mus selbst betrof­fen sind, deren Ange­hö­ri­ge, des sozia­len Umfelds und von Fach­kräf­ten. Acht Trä­ger im Bereich der ober­frän­ki­schen Behin­der­ten­hil­fe wir­ken in die­sem Bereich zusam­men. Mit der Erhö­hung der Fach­kraft­stel­len wird die För­de­rung durch den Bezirk Ober­fran­ken im Jahr 2024 unge­fähr 140.000 Euro betragen.