Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

E‑Bike von Pri­vat­grund­stück entwendet

COBURG. Ein unbe­kann­ter Fahr­rad­dieb ent­wen­de­te bereits am ver­gan­ge­nen Frei­tag das E‑Bike eines 31-Jäh­ri­gen in Coburg. Die­ser erstat­te­te nun Anzei­ge wegen Dieb­stahls bei der Cobur­ger Polizeiinspektion

Am Frei­tag, den 6. Okto­ber stell­te der Cobur­ger in der Zeit zwi­schen 18 Uhr und 19:30 Uhr sein E‑Bike im Wert von 3.300 € im Hof eines Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses in der Stra­ße „Wirts­grund“ ab. Das Fahr­rad der Mar­ke Cube sicher­te der 31-Jäh­ri­ge mit einem Schloss am Trep­pen­ge­län­der des Anwe­sens. Bei sei­ner Rück­kehr um 19:30 Uhr bemerk­te der Mann den Dieb­stahl des Fahr­ra­des. Die Cobur­ger Poli­zi­sten schrie­ben das hoch­wer­ti­ge E‑Bike zur Sach­fahn­dung aus und ermit­teln gegen Unbe­kannt wegen eines beson­ders schwe­ren Falls des Diebstahls.

Zeu­gen, die am Frei­tag, den 6. Okto­ber in der Zeit zwi­schen 18 und 19:30 Uhr im Bereich des Wirts­grund ver­däch­ti­ge Per­so­nen und/​oder Fahr­zeu­ge gese­hen haben die mit dem Fahr­rad­dieb­stahl in Zusam­men­hang ste­hen kön­nen, wer­den gebe­ten sich unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 an die Cobur­ger Poli­zei­in­spek­ti­on zu wenden.

Tank­be­trü­ger tankt zwei­mal und zahlt nur einmal

COBURG. Bereits am ver­gan­ge­nen Sams­tag­nach­mit­tag tank­te ein bis­lang unbe­kann­ter Fah­rer eines wei­ßen Ford Kraft­stoff an einer Cobur­ger Tank­stel­le im Wert von knapp 22 €. Aller­dings blieb er den Betrag schuldig.

Der Fah­rer des wei­ßen Ford aus dem Zulas­sungs­be­reich Erfurt tank­te am Sams­tag um 13:15 Uhr an der Tank­stel­le in der Rodach­er Str. zunächst Kraft­stoff im Wert von 21,76 €. Im Anschluss fuhr er mit sei­nem Fahr­zeug inner­halb des Tank­stel­len­ge­län­des an eine ande­re Zapf­säu­le und tank­te dort wei­ter. Den getank­ten Kraft­stoff des zwei­ten Tank­vor­gangs zahl­te der Mann auch in der Tank­stel­le. Den offe­nen Betrag des ersten Tank­vor­gangs blieb er aller­dings gegen­über dem Tank­stel­len­be­trei­ber schul­dig. Die Cobur­ger Poli­zei­in­spek­ti­on ermit­telt wegen Tankbetrugs.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Coburg

Skate­boar­der ver­ur­sacht Ver­kehrs­un­fall – Zeu­gen gesucht

Coburg – B4 / Neu­er Weg: Am Mitt­woch, 11.10.2023, gegen 22.15 Uhr, ver­ur­sach­te ein Skate­board­fah­rer einen Ver­kehrs­un­fall auf der B4 im Stadt­ge­biet Coburg. Ver­mut­lich auf­grund zu gerin­ger Skills sprang dem auf dem Geh­weg in Rich­tung Fran­ken­brücke fah­ren­den Skate­boar­der das Sport­ge­rät vom Fuß und roll­te auf die Fahr­bahn der Bun­des­stra­ße. Dort wur­de es zunächst von einem Pkw über­fah­ren und auf­ge­wir­belt, so dass es auf einen wei­te­ren, fol­gen­den Pkw prall­te. Dadurch ent­stand an bei­den Fahr­zeu­gen ein Sach­scha­den in Höhe von ca. 1.000, – €. Der unfall­ver­ur­sa­chen­de Skate­boar­der sam­mel­te sein Skate­board ein und such­te das Wei­te, ohne sich um den Unfall zu kümmern.

Der Skate­boar­der befand sich in Beglei­tung zwei­er wei­te­rer Per­so­nen, die zu Fuß unter­wegs waren. Die Grup­pe bestehend aus zwei schwarz geklei­de­ten, jun­gen Män­nern und einer jun­gen Frau mit wei­ßer Jacke – alle zwi­schen 18 und 20 Jah­re alt – konn­te durch die Poli­zei nicht mehr ange­trof­fen wer­den. Per­so­nen, die Hin­wei­se auf den flüch­ti­gen Unfall­ver­ur­sa­cher geben kön­nen, wer­den gebe­ten sich bei der Ver­kehrs­po­li­zei Coburg, Neu­stadter Str. 1, 96450 Coburg, Tel. 09561/645–210 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Zwei Leicht­ver­letz­te nach Auffahrunfall

Mit­witz: Am Mitt­woch­vor­mit­tag gegen 11:05 Uhr kam es im Bereich „Am Rie­gel“ zu einem Ver­kehrs­un­fall mit zwei Leicht­ver­letz­ten und rund 25.000 Euro Gesamt­scha­den. Eine 66-jäh­ri­ge Frau aus dem Raum Coburg befuhr mit ihrem Seat Leon die St 2708, vom Mit­wit­zer Krei­sel kom­mend in Rich­tung Haig. An der Kreu­zung „Am Rie­gel“ woll­te die Fah­re­rin nach rechts ins Indu­strie­ge­biet abbie­gen. Der 57-Jäh­ri­gen dürf­te, nach der­zei­ti­gem Ermitt­lungs­stand, eine 39-jäh­ri­ge Ibi­za-Fah­re­rin aus dem Land­kreis Kro­nach unmit­tel­bar nach­ge­folgt sein. Die­se hat­te offen­sicht­lich die Abbie­ge­ab­sicht der vor­aus­fah­ren­den Leon-Fah­re­rin auf­grund der tief ste­hen­den Son­ne nicht bzw. zu spät erkannt und fuhr ihr des­halb infol­ge hin­ten rechts auf. Der Leon dreh­te sich nach rechts um fast 180 Grad und kam in Blick­rich­tung Kreis­ver­kehr zum Ste­hen. Der auf­fah­ren­de Ibi­za dreh­te sich nach dem Anstoß um 90 Grad nach links und kam in Blick­rich­tung Net­to-Markt zum Ste­hen. Bei­de Fahr­zeug­füh­re­rin­nen wur­den leicht ver­letzt. Das Fahr­zeug der Unfall­ver­ur­sa­che­rin wur­de in Eigen­re­gie, das Fahr­zeug ihrer Unfall­geg­ne­rin durch einen Abschlepp­dienst ent­fernt. Die Feu­er­wehr Mit­witz über­nahm wäh­rend der Unfall­auf­nah­me Ver­kehrs­si­che­rungs- und ‑len­kungs­maß­nah­men. Even­tu­ell vor­han­de­ne Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei Kro­nach unter Tel. 09261–5030 in Ver­bin­dung zu setzen.