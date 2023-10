Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Durch gekipp­tes Fen­ster eingestiegen

BAM­BERG. Ein unbe­kann­ter Täter stieg in der Nacht auf Don­ners­tag in eine Woh­nung in Bam­berg ein. Der Ein­bre­cher flüch­te­te, als die Fami­lie auf ihn auf­merk­sam wur­de. Die Kri­po Bam­berg sucht nach Zeugen.

Am Don­ners­tag, gegen 1.30 Uhr, brach ein unbe­kann­ter Täter über ein gekipp­tes Fen­ster in eine Woh­nung in der Mit­tel­stra­ße ein, wäh­rend die Bewoh­ner schlie­fen. Als der Ein­bre­cher meh­re­re Schrän­ke durch­wühl­te, wur­de die Fami­lie auf den Ein­dring­ling auf­merk­sam. Die­ser flüch­te­te sofort, konn­te jedoch eine Hand­ta­sche und zwei Geld­bör­sen steh­len. Die Höhe des ent­stan­de­nen Sach­scha­dens kann der­zeit noch nicht bezif­fert werden.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg geht nun den Hin­wei­sen nach. Zur Unter­stüt­zung der Ermitt­lun­gen bit­tet die Poli­zei um Zeu­gen­hin­wei­se, die unter der Tel.-Nr. 0951/9129–491 ent­ge­gen­ge­nom­men werden.

Laden­dieb­stahl

BAM­BERG. In einem Dro­ge­rie­ge­schäft in der Bam­ber­ger Innen­stadt wur­de am Mitt­woch­mit­tag, kurz vor 13.00 Uhr, ein 14-jäh­ri­ges Mäd­chen beim Laden­dieb­stahl vom Per­so­nal erwischt. Sie woll­te diver­se Kos­me­tik­ar­ti­kel, Spiel­zeug und Stif­te im Gesamt­wert von knapp 70 Euro steh­len. Sie wur­de von ihren Erzie­hungs­be­rech­tig­ten nach der Anzei­gen­auf­nah­me abgeholt.

Wem gehört Herren-E-Bike?

BAM­BERG. Am Mitt­woch­früh fiel bei der Asyl­be­wer­ber­un­ter­kunft im Bam­ber­ger Osten ein dort gestoh­le­nes Her­ren-E-Bike der Mar­ke Cube, grau/​gelb, im Zeit­wert von etwa 2500 Euro auf. Der recht­mä­ßi­ge Besit­zer des Fahr­ra­des wird gebe­ten, sich mit der Poli­zei unter Tel.: 0951/9129–210 in Ver­bin­dung zu setzen.

Fahr­rad­dieb­stahl

BAM­BERG. Aus dem Hof eines Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses in der Stei­nert­stra­ße wur­de zwi­schen Diens­tag und Mitt­woch, zwi­schen 17.00 Uhr und 09.00 Uhr, ein dort ver­sperrt abge­stell­tes Her­ren-E-Bike der Mar­ke Wino­ra, schwarz, im Wert von etwa 2000 Euro gestoh­len. Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Poli­zei schnappt Autoaufbrecher

BAM­BERG. Am Don­ners­tag­früh, kurz vor 02.30 Uhr, wur­de die Poli­zei dar­über ver­stän­digt, dass sich am Gan­golfsweg zwei Män­ner an dort gepark­ten Autos zu schaf­fen machen. Die Poli­zei konn­te zwei jun­ge Män­ner im Alter von 19 und 23 Jah­ren antref­fen, die zwar kein Die­bes­gut bei sich hat­ten, aber den­noch in ein Auto ein­drin­gen konnten.

Unfall­fluch­ten

BAM­BERG. In der Hornthal­stra­ße wur­de am Diens­tag, 10.10.2023, zwi­schen 14.30 Uhr und 16.15 Uhr, der lin­ke hin­te­re Kot­flü­gel eines dort gepark­ten blau­en VW Golf ange­fah­ren. An dem Auto rich­te­te der unbe­kann­te Unfall­ver­ur­sa­cher Sach­scha­den in Höhe von etwa 550 Euro an und mach­te sich anschlie­ßend aus dem Staub.

Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

22-Jäh­ri­ge hat­te Rausch­gift einstecken

BAM­BERG. Am Mitt­woch, kurz vor 18.00 Uhr, fiel am Bam­ber­ger Bahn­hof ein 22-jäh­ri­ger Mann auf, der beim Erblicken der Poli­zei­strei­fe sicht­lich ner­vös wur­de. Bei der anschlie­ßen­den Kon­trol­le stell­ten die Beam­ten dro­gen­be­ding­te Auf­fäl­lig­kei­ten fest. Bei der Durch­su­chung tauch­te ein Brocken Haschisch auf, der sicher­ge­stellt wur­de. Der jun­ge Mann wird wegen eines Ver­sto­ßes nach dem Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz angezeigt.

Poli­zei erwischt 20-Jäh­ri­gen beim Joint-Rauchen

BAM­BERG. Am Mitt­woch­abend, gegen 19.20 Uhr, fiel einer Zivil­strei­fe der Bam­ber­ger Poli­zei ein 20-jäh­ri­ger Mann am Mitt­le­ren Kaul­berg auf, der einen Joint rauch­te und ihn anschlie­ßend weg­warf. Bei der Kon­trol­le des Man­nes tauch­te noch eine Metall­do­se mit Mari­hua­na-Anhaf­tun­gen auf, die sicher­ge­stellt wur­de. Zudem stell­te sich noch her­aus, dass der jun­ge Mann einen zwei­wö­chi­gen Jugend­ar­rest antre­ten muss, wes­halb er fest­ge­nom­men wurde.

Zwei Män­ner mit Haschisch erwischt

BAM­BERG. Bei einem 26-jäh­ri­gen und 19-jäh­ri­gen Mann fand die Poli­zei am Mitt­woch­abend, gegen 22.30 Uhr, eine gerin­ge Men­ge Haschisch auf. Die bei­den Män­ner wer­den wegen eines Ver­sto­ßes nach dem Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz angezeigt.

28-jäh­ri­ger E‑S­coo­ter-Fah­rer hat­te zu viel getrunken

BAM­BERG. In der Hain­stra­ße wur­de am Mitt­woch­abend, gegen 23.40 Uhr, ein 28-jäh­ri­ger E‑S­coo­ter-Fah­rer einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Hier­bei weh­te den Poli­zi­sten eine deut­li­che Alko­hol­fah­ne ent­ge­gen. Bei einem Alko­hol­test brach­te es der Mann auf 0,58 Pro­mil­le, wes­halb bei ihm eine Blut­ent­nah­me ange­ord­net wurde.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Ver­kehrs­un­fäl­le

Mem­mels­dorf. Am Mitt­woch­abend woll­te ein 14-Jäh­ri­ger, ohne sich der frei­en Fahr­bahn zu ver­ge­wis­sern, die Haupt­stra­ße über­que­ren. Die 41-jäh­ri­ge Fah­re­rin eines Sko­da Rapid, die in glei­cher Rich­tung fuhr, ver­such­te zu brem­sen, konn­te aber einen Auf­prall auf der Motor­hau­be nicht mehr ver­hin­dern. Der Jugend­li­che erlitt leich­te Prel­lun­gen. Der Sach­scha­den am Fahr­zeug beträgt ca. 500 Euro.

Hirschaid. Ein 28-jäh­ri­ger Bag­ger­fah­rer tou­chier­te am Mitt­woch­nach­mit­tag mit dem hydrau­li­schen Kran­aus­le­ger die Brücke unter der B505. Hier­bei wur­de das Fahr­zeug ruck­ar­tig gestoppt und der nicht ange­schnall­te Fah­rer erlitt durch den Auf­prall des Kop­fes gegen die Wind­schutz­schei­be, wel­che split­ter­te, Gesichts­ver­let­zun­gen. Da der Mann wen­de­te und die Unfall­stel­le ver­ließ, wird der Ver­dacht auf Ver­kehrs­un­fall­flucht noch geprüft. An der Brücke ent­stand kein grö­ße­rer Sachschaden.

Son­sti­ges

Brei­ten­güß­bach. Am Mitt­woch, ca. 23.30 Uhr, kam es auf der Staats­stra­ße zwi­schen Zap­fen­dorf und Unter­obern­dorf zu einen Wild­un­fall. Der 45-jäh­ri­ge Unfall­ver­ur­sa­cher setz­te sei­ne Fahrt unge­hin­dert fort, konn­te jedoch nach Auf­ent­halts­er­mitt­lun­gen ange­trof­fen wer­den. Im Rah­men der Tat­be­stands­auf­nah­me wur­de fest­ge­stellt, dass sei­ne Fahr­erlaub­nis abge­lau­fen war.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Von ande­rem Auto erschreckt und Unfall ver­ur­sacht? Zeu­gen wer­den gesucht

Scheß­litz. Am Mitt­woch­abend fuhr die 21-jäh­ri­ge Fah­re­rin eines Renault auf der A70 in Rich­tung Bay­reuth auf dem rech­ten Fahr­strei­fen. Sie erkann­te hin­ter ihr ein ande­res Auto vom rech­ten auf den lin­ken Fahr­strei­fen wech­seln, wel­ches sie im dann auch über­hol­te. Im Anschluss sei die­ses Auto aller­dings der­art knapp vor ihr wie­der zurück auf den rech­ten Fahr­strei­fen gewech­selt, dass sie erschrocken sei und ihr Lenk­rad ver­ris­sen habe. Sie kam von der Fahr­bahn ab und streif­te mit der rech­ten Fahr­zeug­sei­te die Außen­schutz­plan­ke und der rech­te hin­te­re Rei­fen platz­te. Sie blieb unver­letzt, aber der Renault muss­te abge­schleppt wer­den. Der Gesamt­scha­den wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt. Von dem ande­ren Auto ist nichts bekannt, da es sei­ne Fahrt ohne Reak­ti­on fort­ge­setzt hat­te. Gegen den bis­lang unbe­kann­ten Fah­rer muss­te ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen Uner­laub­ten Ent­fer­nen vom Unfall­ort ein­ge­lei­tet wer­den. Zeu­gen, wel­che das Unfall­ge­sche­hen wahr­ge­nom­men haben, wer­den gebe­ten sich bei der Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bam­berg, unter. Tel. 0951/9129–510, zu mel­den. Vie­len Dank.

Mit Koka­in am Steu­er eines nicht zuge­las­se­nen Autos

Brei­ten­güß­bach. Gegen Mitt­woch­mit­tag fiel Schlei­er­fahn­dern der Ver­kehrs­po­li­zei ein BMW mit aus­län­di­schem Kenn­zei­chen auf, wel­cher auf der A73 in Rich­tung Nürn­berg unter­wegs war. Bei der Kon­trol­le des 37-jäh­ri­gen Fah­rers zeig­te er dro­gen­ty­pi­sche Auf­fäl­lig­kei­ten in sei­nem Ver­hal­ten und im Auto konn­ten meh­re­re Ein­weg­sprit­zen auf­ge­fun­den wer­den. Ein frei­wil­li­ger Dro­gen­test konn­te den Ver­dacht auf Dro­gen­miss­brauch nicht min­dern, da die­ser posi­tiv auf Koka­in aus­fiel. Eine Blut­ent­nah­me muss­te durch­ge­führt und die Wei­ter­fahrt unter­bun­den wer­den. Wei­ter­hin stell­ten die Beam­ten fest, dass der BMW gar nicht zuge­las­sen war. Somit muss­te neben dem Buß­geld­ver­stoß mit Fahr­ver­bot und dem Straf­ver­fah­ren wegen des zu unter­stel­len­den Dro­gen­be­sit­zes auch ein wei­te­res Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen eines Ver­sto­ßes gegen das Pflicht­ver­si­che­rungs­ge­setz und gegen die Fahr­zeug-Zulas­sungs­ver­ord­nung ein­ge­lei­tet wer­den. Zu guter Letzt hat­ten sowohl der Fah­rer, als auch ein 39-jäh­ri­ger Mit­fah­rer schon mehr­fach gegen die räum­li­che Beschrän­kung im Asyl­ver­fah­ren ver­sto­ßen und hät­ten sich auch an die­sem Tag gar nicht in die­ser Gegend auf­hal­ten dür­fen. Auch die­se Tat­sa­che zog jeweils ein Straf­ver­fah­ren wegen eines Ver­sto­ßes gegen das Asyl­ge­setz nach sich. Die bei­den Män­ner konn­ten nach der poli­zei­li­chen Sach­be­ar­bei­tung wie­der ent­las­sen werden.

Ohne Ver­si­che­rung auf dem E‑Scooter erwischt

Hall­stadt. Am Mitt­woch­vor­mit­tag fiel einer Strei­fe der Ver­kehrs­po­li­zei im Hafen­ge­biet ein 30-jäh­ri­ger Mann auf, da er auf einem E‑Scooter ohne Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen unter­wegs war. Dar­auf ange­spro­chen log er zunächst, dass sein Kenn­zei­chen angeb­lich abge­fal­len wäre. Im Rah­men der nähe­ren Über­prü­fung wur­de dann doch fest­ge­stellt, dass für den Rol­ler gar kein Ver­si­che­rungs­ver­trag abge­schlos­sen wor­den war, was der Mann schließ­lich auch zu gab. Er konn­te den Rol­ler wei­ter­schie­ben, aber es erwar­tet ihn nun ein Straf­ver­fah­ren wegen eines Ver­sto­ßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Rasen­de ticken­de Zeit­bom­be aus dem Ver­kehr gezogen

Hirschaid. Am Mitt­woch­mor­gen kon­trol­lier­te die Schwer­last­kon­troll­grup­pe der Ver­kehrs­po­li­zei einen Sat­tel­zug, da er augen­schein­lich fiel zu schnell auf der B505 unter­wegs war. Im Rah­men der Kon­trol­le fiel den Beam­ten so nach und nach eine gan­ze Lita­nei von Ver­stö­ßen des 51-jäh­ri­gen Fah­rers und auch sei­nes Unter­neh­mers ins Auge. Statt der erlaub­ten 60 km/​h war er tat­säch­lich trotz der schwe­ren Ladung (32 Fest­me­ter Holz) mit 88 km/​h auf der Bun­des­stra­ße unter­wegs gewe­sen. Am Sat­tel­auf­lie­ger waren zwei Querträ­ger des Rah­mens gebro­chen und bereits ver­ro­stet. Fünf Rei­fen waren bis tief in die Kar­kas­se beschä­digt. Ein Riss hat­te eine Schlitz­län­ge von über 30 cm und die Kar­kas­se war bereits durch­ge­bro­chen. Ein Rei­fen­plat­zer stand unmit­tel­bar bevor. Durch die Holz­be­la­dung war die zuläs­si­ge Maxi­mal­hö­he um 14 cm über­schrit­ten. Die Berufs­kraft­fah­rer­qua­li­fi­ka­ti­on des Fah­rers war bereits seit dem Früh­jahr abge­lau­fen und er hat­te seit­dem weit über 100 Fahr­ten im gewerb­li­chen Ver­kehr vor­ge­nom­men. Meh­re­re Ver­stö­ße im Bereich des Fahr­per­so­nal­ge­set­zes (Über­schrit­te­ne Lenk­zei­ten, feh­len­de und feh­ler­haf­te Ein­trä­ge). Die für die Siche­rung des Hol­zes benutz­ten Spann­gur­te waren ver­schlis­sen und hät­ten nicht mehr benutzt wer­den dür­fen. Er führ­te kei­ne Erlaub­nis nach dem Güter­kraft­ver­kehrs­ge­setz und kei­nen Ver­si­che­rungs­nach­weis mit. Die Wei­ter­fahrt muss­te auf­grund der erheb­li­chen Ver­kehrs­ge­fähr­dung bis zur Behe­bung der Män­gel unter­sagt wer­den. Ein Ersatz­fah­rer muss­te eben­falls bestellt wer­den. Der Fah­rer und auch das Unter­neh­men müs­sen sich in Buß­geld­ver­fah­ren wegen zahl­rei­cher Ver­stö­ße gegen das Fahr­per­so­nal­ge­setz, Güter­kraft­ver­kehrs­ge­setz, Berufs­kraft­fah­rer-Qua­li­fi­ka­ti­ons-Gesetz, StVO und StV­ZO verantworten.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfall­fluch­ten

Forch­heim. Am Mitt­woch­mor­gen, gegen 09:30 Uhr, kam es in der Paul-Keith-Stra­ße zu einer Ver­kehrs­un­fall­flucht. Hier tou­chier­te ein brau­ner Klein­trans­por­ter die Dach­rin­ne eines Gebäu­des. Der bis­her unbe­kann­te Fahr­zeug­füh­rer ent­fern­te sich anschlie­ßend uner­laubt von der Unfall­stel­le. Die Scha­dens­hö­he beläuft sich auf ca. 1.000,- Euro. Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim ent­ge­gen (09191/7090–0).

Son­sti­ges

Forch­heim. Auf­grund sei­ner star­ken Alko­ho­li­sie­rung und einem vor­an­ge­gan­ge­nen Streit, wur­de am frü­hen Mitt­woch­mor­gen ein 29-jäh­ri­ger Mann in Gewahr­sam genom­men. Nach­dem die­ser um 06:00 Uhr wie­der aus der Zel­le der Poli­zei Forch­heim ent­las­sen war, begab er sich auf direk­tem Weg in eine nahe­ge­le­ge­ne Tank­stel­le und ent­wen­de­te dort eine Fla­sche Jäger­mei­ster und einen Scho­ko­rie­gel im Gesamt­wert von 23,44 Euro. Nach­dem er die Tank­stel­le, ohne zu bezah­len, ver­las­sen hat­te, wur­de er erneut in Gewahr­sam genom­men. Nach Rück­spra­che mit dem Amts­ge­richt Forch­heim ver­brach­te er den Rest des Tages in der Gewahr­sams­zel­le. Gegen ihn wird zudem wegen Dieb­stahls ermittelt.

Ein­brü­che und Dieb­stäh­le aus Pkw in Paut­z­feld, Neu­ses a.d.Regnitz und Eggolsheim

Paut­z­feld. In der Zeit von Diens­tag, 18:15 Uhr, bis Mitt­woch, 05:00 Uhr, kam es in den Stra­ßen „Kaul­berg“, „Hir­ten­weg“ und „Fran­ken­weg“ zu vier Pkw-Auf­brü­chen. Aus den Fahr­zeu­gen wur­den Gegen­stän­de im Wert von mehr als 1.000,- Euro ent­wen­det. Der Gesamt­sach­scha­den an den Fahr­zeu­gen beläuft sich eben­falls auf ca. 1.000,- Euro. Zudem wur­de ein Moun­tain­bike der Mar­ke Bulls, im Wert von ca. 560,- Euro, aus einer Gara­ge im Hir­ten­weg ent­wen­det. Neben den auf­ge­bro­che­nen Fahr­zeu­gen, wur­de auch das Gemein­de­haus in der Paut­z­fel­der Stra­ße ange­gan­gen. Hier wur­de ein Fen­ster ein­ge­schla­gen und so Sach­scha­den in einer Höhe von ca. 500,- Euro verursacht.

Neu­ses a. d. Reg­nitz. In der Zeit von 20:00 Uhr bis 07:00 Uhr, ver­such­ten bis­lang unbe­kann­te Täter in einen Lebens­mit­tel­markt in der Stra­ße „Wein­hüt­ten“ ein­zu­bre­chen. Zu einem dane­ben­lie­gen­den Geträn­ke­mark­te konn­ten sich die unbe­kann­ten Täter tat­säch­lich Zugang ver­schaf­fen. Nach der­zei­ti­gem Stand der Ermitt­lun­gen wur­de dort jedoch nichts ent­wen­det. Die Täter ver­ur­sach­ten an den Ein­gangs­tü­ren der o.g. Märk­te Sach­schä­den in Höhe von jeweils ca. 3000,- Euro.

Eggols­heim. In der Zeit von 01:15 Uhr bis 07:45 Uhr, ver­schaff­ten sich bis­lang unbe­kann­te Täter uner­laubt Zutritt zu einer Apo­the­ke in der Hart­mann­stra­ße, indem sie die Glas­schei­be der Ein­gangs­tü­re ein­schlu­gen. Anschlie­ßend ent­wen­de­ten sie Bar­geld in Höhe von 250,- Euro aus den Geschäfts­räu­men. Der Sach­scha­den beläuft sich auf meh­re­re hun­dert Euro.

Zeu­gen, wel­che in der Zeit von Diens­tag, 18:15 Uhr, bis Mitt­woch, 07:45 Uhr, ver­däch­ti­ge Wahr­neh­mun­gen in den Ort­schaf­ten Paut­z­feld, Neu­ses a. d. Reg­nitz und Eggols­heim mach­ten, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim in Ver­bin­dung zu set­zen (Tel.: 09191/7090–0).

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Zusam­men­stoß im Kreisverkehr

LICH­TEN­FELS. Am Mitt­woch­abend kam es im Kreis­ver­kehr in Kösten zu einem Ver­kehrs­un­fall mit rund 5.000 Euro Sach­scha­den. Eine 73-Jäh­ri­ge fuhr mit ihrem Renault in den Kreis­ver­kehr ein und miss­ach­te­te dabei die Vor­fahrt eines 39-Jäh­ri­gen, der mit sei­nem VW Touran bereits im Krei­sel unter­wegs war. Ver­letzt wur­de bei dem Unfall glück­li­cher­wei­se niemand.

Fahr­rad gestohlen

BURG­KUNST­ADT, LKR. LICH­TEN­FELS. In der Zeit von 30.09.2023, 10.00 Uhr bis 06.10.2023, 13.00 Uhr ent­wen­de­te ein bis­lang unbe­kann­ter Täter ein sil­ber­far­be­nes Moun­tain­bike der Mar­ke Giant aus dem Fahr­rad­stän­der beim Bahn­hof. Sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Ver­bleib des Rades erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0.