Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Kon­tra­hen­ten mit Trans­por­ter angefahren

Die Zwi­stig­kei­ten zwi­schen dem Freund der erwach­se­nen Toch­ter und deren

Eltern gip­fel­ten am Mitt­woch­nach­mit­tag dar­in, dass der 47-jäh­ri­ge Vater den 22-Freund sei­ner Toch­ter mit einem Trans­por­ter ange­fah­ren hat.

Die Eltern der 21-Jäh­ri­gen haben seit gerau­mer Zeit Pro­ble­me mit dem Freund ihrer Toch­ter. In einem Tele­fo­nat zwi­schen den bei­den Par­tei­en kam es am Mitt­woch­nach­mit­tag zu gegen­sei­ti­gen Beschimp­fun­gen. Als der 22-Jäh­ri­ge kur­ze Zeit spä­ter vor der Woh­nung sei­ner Freun­din auf­tauch­te, eska­lier­te die Situa­ti­on. Zunächst kam es zu einer tät­li­chen Aus­ein­an­der­set­zung zwi­schen der Mut­ter und dem Freund ihrer Toch­ter. Im Ver­lau­fe die­ser Aus­ein­an­der­set­zung kam der Vater mit einem Trans­por­ter ange­fah­ren und fuhr gera­de­wegs auf den 22-Jäh­ri­gen zu. Dabei tou­chier­te er den jun­gen Mann mit sei­nem Fahrzeug.

Der 22-jäh­ri­ge Nürn­ber­ger ver­such­te der Situa­ti­on zu ent­kom­men und lief davon, hier warf ihn der Vater sei­ner Freun­din noch einen Dreh­mo­ment­schlüs­sel nach. Das Wurf­ge­schoss ver­fehl­te den Mann jedoch.

Durch die ein­tref­fen­den Poli­zei­strei­fen konn­ten wei­te­re Aus­ein­an­der­set­zun­gen unter­bun­den werden.

Der 22-Jäh­ri­ge wur­de mit leich­ten Ver­let­zun­gen in eine Kli­nik eingeliefert.

Die Poli­zei hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men. Dem 47-jäh­ri­gen Erlan­ger wird ein gefähr­li­cher Ein­griff in den Stra­ßen­ver­kehr sowie gefähr­li­che Kör­per­ver­let­zung vor­ge­wor­fen. Auf Anord­nung der Staats­an­walt­schaft stell­te die Poli­zei sei­nen Füh­rer­schein sicher.

Die nähe­ren Umstän­de der Aus­ein­an­der­set­zung bedür­fen wei­te­rer Abklärungen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Ver­kehrs­un­fall mit Folgen

Ecken­tal – Am Don­ners­tag, in den frü­hen Mor­gen­stun­den, befuhr ein 58jähriger Fahr­zeug­füh­rer mit sei­nem Klein­trans­por­ter die Hei­de­stra­ße in Ecken­tal. Auf Höhe der Haus­num­mer 31 zog er ohne ersicht­li­chen Grund nach links und fuhr quer über die Fahr­bahn. Hier stieß er mit einem ord­nungs­ge­mäß am Stra­ßen­rand gepark­ten Pkw zusam­men und schob die­sen meh­re­re Meter über den Geh­weg. Die auf­neh­men­de Poli­zei­strei­fe der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land hat­te schnell den rich­ti­gen Rie­cher und muss­te fest­stel­len, dass der Unfall­ver­ur­sa­cher augen­schein­lich betrun­ken war. Ein frei­wil­lig vor Ort durch­ge­führ­ter Atem­al­ko­hol­test ergab einen Wert von über einem Pro­mil­le. Der 58-Jäh­ri­ge muss­te sich dar­auf­hin einer Blut­ent­nah­me im Kran­ken­haus unter­zie­hen und sei­nen Füh­rer­schein abge­ben. Es ent­stand ins­ge­samt ein Sach­scha­den in Höhe von etwa 10.000 Euro. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land hat die Ermitt­lun­gen gegen den Unfall­ver­ur­sa­cher auf­ge­nom­men. Zeu­gen des Vor­fal­les wer­den gebe­ten sich unter der Ruf­num­mer 09131/760514 zu melden.

Durch Hun­de­ge­bell erschrocken

Eckental/​Eckenhaid – Am Mitt­woch, gegen 18:45 Uhr fuhr eine 53-jäh­ri­ge Ecken­ta­le­rin mit ihrem Fahr­rad die Eisen­stra­ße ent­lang. Auf Höhe der Haus­num­mer 31 fuhr sie an einer Frau mit zwei ange­lein­ten Hun­den vor­bei. Hier­bei fin­gen die Hun­de laut­stark an zu bel­len wor­auf­hin die 53-Jäh­ri­ge so erschrak, dass sie den Len­ker ver­riss und zu Boden stürz­te. Durch den Sturz zog sie sich eine schwe­re Kopf­ver­let­zung zu. Nach einer ersten Ver­sor­gung durch den Not­arzt vor Ort, wur­de die Ver­un­fall­te durch den Ret­tungs­wa­gen in das Kli­ni­kum Nürn­berg Süd verbracht.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Laden­dieb­stahl im Outlet

Am Mitt­woch Abend ent­wen­de­ten ein 16-jäh­ri­ger und ein 20-jäh­ri­ger in einem Her­zo­gen­au­ra­cher Out­let meh­re­re Gegen­stän­de. Der 20-jäh­ri­ge steck­te meh­re­re Klei­dungs­stücke in sei­ne Tasche, ver­ließ das Geschäft und über­gab die Ware dem 16-jäh­ri­gen. Im Anschluss flüch­te­ten Beide.

Im Rah­men einer Fahn­dung durch die Poli­zei konn­ten die bei­den in Tat­ort­nä­he fest­ge­nom­men werden.

Wei­ter­hin wur­de bei einem wei­te­ren Bekann­ten der Bei­den fest­ge­stellt, dass er gegen eine räum­li­che Beschrän­kung ver­sto­ßen hat. Auch dies hat eine Anzei­ge zur Folge.

Dieb­stahl einer Schlauch­box mit Gartenschlauch

In der Zeit von Diens­tag auf Mitt­woch ent­wen­de­te bis­lang unbe­kann­ter Täter in Her­zo­gen­au­rach, An der Schütt in der Nähe der ehe­ma­li­gen Gast­stät­te „Kreisl“ eine Schlauch­box incl. 35 Meter Gartenschlauch.

Hin­wei­se an die PI Her­zo­gen­au­rach unter: 09132/7809–0.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

- Fehl­an­zei­ge -