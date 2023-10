Wider­ruf der Öffentlichkeitsfahndung

Zeil am Main, Lkrs. Hassberge/​Polizeipräsidium Mit­tel­fran­ken (ots) – Wie mit Mel­dung 1104 am 24.09.2023 berich­tet, kam es in Unter­fran­ken am 15.09.2023 zu einem Raub­de­likt in einem Pri­vat­an­we­sen. Der gesuch­te Tat­ver­däch­ti­ge konn­te dank inten­si­ver Ermitt­lungs­ar­beit iden­ti­fi­ziert wer­den. Gegen den Mann wur­de inzwi­schen Haft­be­fehl erlas­sen. Die Öffent­lich­keits­fahn­dung wird hier­mit widerrufen.

Wie bereits vom Poli­zei­prä­si­di­um Unter­fran­ken berich­tet, gab sich ein Mann am 15.09.2023 gegen­über einer Anwoh­ne­rin der Stra­ße Im Haag als Poli­zei­be­am­ter aus und ver­schaff­te sich so Zutritt zu ihrer Woh­nung. Als die Senio­rin nach Auf­for­de­rung ihre Wert­sa­chen vor­zeig­te und die­se von dem Täter durch­wühlt wur­den, erkann­te sie die Betrugs­ab­sich­ten des Man­nes. Dar­auf­hin besprüh­te der Mann sie mit einer rei­zen­den Flüs­sig­keit und flüch­te­te mit ihren Ersparnissen.

In der Fol­ge ver­öf­fent­lich­te das Poli­zei­prä­si­di­um Unter­fran­ken Bil­der, die den Tat­ver­däch­ti­gen am Haus der Geschä­dig­ten zei­gen. Wäh­rend­des­sen lie­fen bei der Kri­mi­nal­po­li­zei Schwein­furt inten­si­ve Ermitt­lun­gen. Im Rah­men die­ser konn­te ein 52-Jäh­ri­ger aus dem Land­kreis Bam­berg als Tat­ver­däch­ti­ger ermit­telt und durch die Kri­mi­nal­po­li­zei Schwein­furt und Bam­berg fest­ge­nom­men wer­den. Er wur­de anschlie­ßend einem Ermitt­lungs­rich­ter am Amts­ge­richt Bam­berg vor­ge­führt, der den zuvor erwirk­ten Haft­be­fehl bestä­tigt hat. Der 52-Jäh­ri­ge wur­de dar­auf­hin in eine Justiz­voll­zugs­an­stalt gebracht.