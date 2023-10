Der Stimm­kreis­ab­ge­ord­ne­te für den Land­kreis Bam­berg, Hol­ger Dre­mel (CSU) freut sich über die Mit­tei­lung des Baye­ri­schen Finanz­mi­ni­sters Albert Für­acker, dass die Regie­rung von Ober­fran­ken der Gemein­de Sta­del­ho­fen eine Zuwen­dung im Rah­men der Baye­ri­schen Giga­bi­t­richt­li­nie (Bay­Gi­bi­tR) in Höhe von 2.494.947 Euro zuge­sagt hat.

„Damit wird der geför­der­te Glas­fa­ser­aus­bau in mei­nem Stimm­kreis durch den Frei­staat wei­ter kräf­tig unter­stützt. So kom­men wir dem gemein­sa­men Ziel einer flä­chen­decken­den Giga­bit­ver­sor­gung wie­der ein deut­li­ches Stück näher“, so MdL Hol­ger Dremel.