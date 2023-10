Was waren das für Fei­er­ta­ge! – Das gemein­sa­me Enga­ge­ment des neu­en Vor­stands des Bür­ger­ver­eins Gau­stadt, der gau­stadter Ver­ei­ne und Orga­ni­sa­tio­nen, wur­de vom herr­li­chen Wet­ter gekrönt und mit fabel­haf­ten Kirch­weih­ta­gen belohnt: vom Bock­bier­an­stich, mit eigens für die Gau­stadter Ker­wa gebrau­tem Bock der Pri­vat­braue­rei Kai­ser­dom durch Georg Wör­ner, mit anschlie­ßen­der Feie­rei, über den lan­gen Fest­zug mit mehr als 25 Grup­pen, geschmück­ten Fest­wa­gen und vier Blas­ka­pel­len, das Baum­auf­stel­len durch die Zunft, Stand­kon­zert und Sams­tags-Par­ty, den Kirch­weih­got­tes­dienst und den sonn­täg­li­chen Fami­li­en­nach­mit­tag, die Hahnen„schläge“, den Senio­ren­nach­mit­tag und den fet­zi­gen Ker­was-Aus­klang, waren es rich­tig gelun­ge­ne Fei­er-Tage, für die sich der Bür­ger­ver­ein Gau­stadt ganz herz­lich bei allen Mit­wir­ken­den, Schau­stel­lern und Teil­neh­men­den bedankt. Sie haben mit ihrem Ein­satz und ihrer Fei­er­freu­de die Ker­wa wie­der zu dem gemacht, was sie sein soll: eine Gemein­schafts­ver­an­stal­tung für jung & alt, die an die Geschich­te der Alten Kir­che erin­nert und gleich­zei­tig das Leben in Gau­stadt wie­der spru­deln und sprü­hen las­sen hat. Die vie­len hel­fen­den Hän­de, die Unter­stüt­zung mit Maschi­nen und Tat­kraft, die Mit­ge­stal­tung von Fest­got­tes­dienst & Umtrunk – Fami­li­en­nach­mit­tag – Hah­nen­schlä­ge und Ver­eins­fei­ern, und die feier‑, tanz- und sing­freu­di­gen Gaustadter:innen nebst Besucher:innen aus nah & fern, haben die­se unglaub­lich schö­ne und lang ver­miss­te Ker­wa gemein­sam zum gro­ßen Erfolg wer­den lassen.

Ganz beson­ders herz­lich dan­ken möch­te der Bür­ger­ver­ein auch allen Spon­so­ren, die von den größ­ten finan­zi­el­len Beden­ken im Vor­feld ent­la­stet haben: allen vor­an bei REWE Köppl Gau­stadt, bei der Pri­vat­braue­rei Kai­ser­dom, der VR Bank Bam­berg-Forch­heim, der Spar­kas­se Bam­berg-Gau­stadt, „Haa­re by Öz“, der Fa Bay­er Instal­la­ti­on und allen, die durch ihre Spen­de mit­ge­hol­fen haben, dass der Ker­wa 2024 bereits mit Zuver­sicht und Vor­freu­de ent­ge­gen­ge­blickt wer­den kann. Auch allen Ehren­gä­sten, die der Ein­la­dung gefolgt sind und durch ihre Teil­nah­me an ver­schie­de­nen Ver­an­stal­tun­gen die Wich­tig­keit sol­cher Feste unter­stri­chen und gestärkt haben, ein herz­li­ches „Dan­ke-Schön!“.

Der Bür­ger­ver­ein Gau­stadt freut sich bereits jetzt auf die Ker­wa 2024, wenn´s wie­der heißt: „Ogschdochn is“ und „Auf­gschdelld is!“.

Und kräf­tig gemein­sam gefei­ert wird 🙂.