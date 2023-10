Ein beson­de­res musi­ka­li­sches High­light bie­tet der Inter­na­tio­na­le Got­tes­dienst am Sams­tag, 14. Okto­ber 2023 um 17.00 Uhr in der Stadt­kir­che Bay­reuth. Der tra­di­ti­ons­rei­che Kathe­dral­chor aus Chi­che­ster ist mit 14 Jun­gen und Mäd­chen aus der angli­ka­ni­schen Part­ner-Diö­ze­se des Kir­chen­krei­ses Bay­reuth ange­reist und bringt sei­ne auf höch­stem Niveau aus­ge­bil­de­ten Stim­men zu Gehör.

Die Dekans­kol­le­gen Simon Hol­land aus Chi­che­ster und Jür­gen Hacker aus Bay­reuth pre­di­gen jeweils in ihrer Spra­che. Regio­nal­bi­schö­fin Doro­thea Grei­ner und Stadt­kir­chen­pfar­rer Car­sten Brall füh­ren gemein­sam durch die Lit­ur­gie des Abend­mahls­got­tes­dien­stes und bie­ten per­sön­li­che Seg­nun­gen an. Ein gro­ßes Team aus inter­na­tio­na­len Ehren­amt­li­chen trägt Lesun­gen und Für­bit­ten in ver­schie­de­nen Spra­chen, dar­un­ter auch Far­si, Ukrai­nisch und Ara­bisch, vor.

Bereits ab 16.45 Uhr stimmt die deutsch-ira­ni­sche Band Setayesh aus der Bay­reu­ther Frie­dens­kir­che mit Lie­dern zum Mit­sin­gen ein. Deka­nats­kan­tor KMD Micha­el Dorn gestal­tet den Got­tes­dienst an der Orgel mit.

Im Anschluss an den Got­tes­dienst sind alle herz­lich zu einem klei­nen Imbiss mit Mög­lich­keit zu Aus­tausch und Gesprä­chen eingeladen.

Der Got­tes­dienst kann auch online mit­ge­fei­ert wer­den. Live­stream auf der Web­site der Stadtkirchengemeinde:

https://​www​.stadt​kir​che​-bay​reuth​.de/​g​o​t​t​e​s​d​i​e​n​s​t​e​/​g​o​t​t​e​s​d​i​e​n​s​t​e​-​i​m​-​l​i​v​e​s​t​r​e​a​m​-​y​o​u​t​u​be/