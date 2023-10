Im Vor­feld der Fort­schrei­bung des Land­schafts­plans der Stadt Bam­berg sind Bür­ge­rin­nen und Bür­ger auf­ge­ru­fen, ihre Ideen in ein Pilot­pro­jekt der Land­schafts­pla­nung ein­zu­brin­gen. Dazu fin­den am 24. und 26. Okto­ber 2023 Bür­ger­werk­stät­ten statt, die auch vom Pro­jekt „Mit­Mach­Kli­ma“ unter­stützt wer­den. Han­delt es sich beim Land­schafts­plan zunächst um die grund­sätz­li­che Fra­ge, wel­che Funk­tio­nen urba­ne Grün- und Frei­flä­chen unter Kli­ma­schutz­aspek­ten zu erfül­len haben, beschäf­tigt sich „Mit­Mach­Kli­ma“ mit Maß­nah­men, die auf bestehen­den Flä­chen kurz­fri­stig umge­setzt wer­den können.

Beim Pro­jekt „Land­schafts­pla­nung in Bay­ern – kom­mu­nal und inno­va­tiv“ des Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­ums für Umwelt und Ver­brau­cher­schutz geht es zunächst nicht um kon­kre­te Maß­nah­men, son­dern es sol­len Leit­li­ni­en fest­ge­legt wer­den, um mul­ti­funk­tio­na­le und kli­ma­re­si­li­en­te Flä­chen und Quar­tie­re zu ent­wickeln. Im Rah­men der Ver­an­stal­tun­gen besteht die Mög­lich­keit sich über die die The­ma­tik zu infor­mie­ren und Mög­lich­kei­ten der Kli­ma­an­pas­sung ken­nen­zu­ler­nen. Anhand von Pilot­flä­chen am Kaul­berg, in der Gärt­ner­stadt und in Bam­berg Ost sol­len gemein­sam Stär­ken, Defi­zi­te, Hand­lungs­mög­lich­kei­ten, Kon­zept­ideen und Lösungs­an­sät­ze bzgl. Kli­ma­an­pas­sung ana­ly­siert und her­aus­ge­ar­bei­tet werden.

Die Bür­ger­werk­stät­ten fin­den statt am 24. Okto­ber 2023 ab 17:30 Uhr in der Rost­scheu­ne, Fär­ber­gas­se 28, und am 26. Okto­ber 2023, eben­falls ab 17:30 Uhr, in der Vil­la Con­cor­dia, Con­cor­dia­stra­ße 28. Bei­de Ver­an­stal­tun­gen sind vom Ablauf gleich auf­ge­baut: Nach einer Ein­füh­rung in die The­ma­tik fin­den zeit­gleich zwei Arbeits­grup­pen statt.

Kon­takt:

Stadt­pla­nungs­amt Bam­berg Unte­re Sand­stra­ße 34 96049 Bam­berg – Tel.: 0951 87–1651 stadtplanungsamt@​stadt.​bamberg.​de – Anmel­dung erwünscht bis 17.10.2023 unter www​.mit​mach​kli​ma​.de

In einer Arbeits­grup­pe geht es um die Fest­le­gung von Funk­tio­nen der Flä­chen: Wie kann man den unter­schied­lich­sten Ansprü­chen an eine Flä­che in einer eng bebau­ten Welt­erbe-Stadt gerecht wer­den? Wie ist die Zusam­men­füh­rung von unter­schied­li­chen Funk­tio­nen gleich­zei­tig auf einer Flä­che mög­lich? Wel­che Funk­tio­nen müs­sen die Flä­chen in Zukunft auch vor dem Hin­ter­grund des Kli­ma­wan­dels erfüllen?

In der ande­ren Arbeits­grup­pe wer­den kon­kre­te Maß­nah­men vor­ge­stellt, die bis­lang im Rah­men des Pro­jekts „Mit­Mach­Kli­ma“ (MMK) ent­wickelt wur­den und in den aus­ge­wähl­ten Pro­jekt­ge­bie­ten umge­setzt wer­den könn­ten. Bei­spiel dafür sind etwa Begrü­nungs­kon­zep­te oder Mög­lich­kei­ten zur Ver­bes­se­rung der Auf­ent­halts­qua­li­tät im öffent­li­chen Raum. Aber auch neue Ideen sol­len in der Arbeits­grup­pe ent­ste­hen und hin­sicht­lich ihrer Umset­zungs­fä­hig­keit geprüft und mög­lichst zeit­nah umge­setzt wer­den. Im Nach­gang wer­den die Ergeb­nis­se beson­ders auf Hand­lungs­not­wen­dig­kei­ten in Schwer­punkt­be­rei­chen der Land­schafts­pla­nung ana­ly­siert und dar­aus mög­li­che wei­te­re Pilot­flä­chen abge­lei­tet. In einer kom­men­den Bür­ger­werk­statt im Früh­jahr 2024 soll dann für die­se Flä­chen gemein­sam ein Grob­kon­zept für Kli­ma­an­pas­sung mit­tels Bau­ka­sten­prin­zip ent­wickelt werden.

Info

Infos zum Pro­jekt „Land­schafts­pla­nung in Bay­ern – kom­mu­nal und inno­va­tiv“ fin­den Sie unter https://​www​.anl​.bay​ern​.de/​p​r​o​j​e​k​t​e​/​p​r​o​j​e​k​t​_​l​a​pla – Infos zum Pro­jekt „Mit­Mach­Kli­ma“ fin­den Sie unter www​.mit​mach​kli​ma​.de