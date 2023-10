In der Nacht zum ver­gan­ge­nen Sams­tag brach­te der Hamas-Angriff auf die israe­li­sche Bevölkerung einen schon länger andau­ern­den Kon­flikt zwi­schen den Men­schen in Isra­el und Palästina in eine neue, schreck­li­che Dimension.

Das Hei­li­ge Land hat durch die nun fol­gen­den Reak­tio­nen sowohl auf israe­li­scher als auch auf palä­sti­nen­si­scher Sei­te wei­te­re Todes­op­fer zu beklagen.

Das Aus­bre­chen eines neu­en hei­ßen Krie­ges an den Gren­zen Euro­pas ist zu befürch­ten. Die­sem sehen wir auch im Hin­blick auf den Ukrai­ne­krieg am ande­ren Ende Euro­pas mit gro­ßer Besorg­nis entgegen.

Gemein­sam mit Men­schen unse­rer Stadt möchten wir ein Zei­chen für die Völkerversöhnung und den Frie­den im Hei­li­gen Land set­zen und zusam­men beten.

Wir rufen daher zu einem gemein­sa­men und öffentlichen sowie kon­fes­si­ons- wie parteiübergreifenden Frie­dens­ge­bet für das Hei­li­ge Land am kom­men­den Frei­tag, den 13.10.2023 um 18:00 Uhr in der Maxi­mi­li­an­stra­ße am Nep­tun-Brun­nen in Bay­reuth auf.

Wir wol­len mit den Teil­neh­mern für alle­To­des­op­fer des Kon­flikts und ein bal­di­ges Ende des Kriegs im Hei­li­gen Land beten.

Der Oberbürgermeister unse­rer Stadt Bay­reuth und Ver­tre­ter der ver­fass­ten Kir­chen wer­den anwe­send sein.

Manu­el Brinkmann

Tobi­as Schmidmeier

Robert Eich­ler