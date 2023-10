Das Fahr­rad­fah­ren kann nicht nur den Weg zur Arbeit oder zum Bäcker erleich­tern, son­dern auch gan­ze Län­der eröff­nen. Dabei kön­nen schö­ne Land­schaf­ten und ihre Bewoh­ner häu­fig inten­siv und gleich­zei­tig, im Ver­gleich zur Auto­rei­se, ent­schleu­nigt erlebt wer­den. Am Mitt­woch­abend, 18. Okto­ber berich­tet der begei­ster­te Rad­fah­rer Klaus Roß­ner aus Gös­sen­reuth ab 19 Uhr von meh­re­ren Fahr­rad­rei­sen, auf denen er Tsche­chi­en und Polen ent­deckt hat. In sei­nem bebil­der­ten Vor­trag nimmt er das Publi­kum mit in die bei­den Nach­bar­län­der. Ver­an­stal­tungs­ort ist der Kul­tur-Raum Fich­tel­ge­bir­ge, KuKuK – Alter Kin­der­gar­ten, Am Kir­chen­ring 43, 95460 Bad Ber­neck. Ein­tritt frei, Spen­den erwünscht.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter www​.ebw​-ober​fran​ken​-mit​te​.de.