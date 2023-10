Spiel­platz im Grünzug/​Ruster Gar­ten ab 16. Okto­ber 2023 gesperrt

Die Vor­be­rei­tun­gen für den Umzug des Burg­spiel­plat­zes vom ehe­ma­li­gen Kauf­platz-Gelän­de in Kulm­bach in den Grün­zug lau­fen an: Aus die­sem Grund beginnt der städ­ti­sche Bau­hof ab Mon­tag, den 16. Okto­ber 2023, mit dem Abbau der alten Spiel­ge­rä­te auf dem Spiel­platz im Grünzug/​Ruster Gar­ten. Dies dient als Vor­be­rei­tung für die geplan­te Umset­zung des Burg­spiel­plat­zes vom Kauf­platz­ge­län­de in den Grünzug/​Ruster Gar­ten. Wegen die­ser vor­be­rei­ten­den Arbei­ten ist der Spiel­platz im Grünzug/​Ruster Gar­ten ab 16. Okto­ber 2023 gesperrt. Die Stadt Kulm­bach bit­tet um Verständnis.