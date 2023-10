3. Platz beim Ger­man Masters für Elke Haagen

Mit guten Ergeb­nis­sen kamen die Sport­ler des SVB vom dies­jäh­ri­gem Ger­man Masters der Alters­klas­sen aus Dor­sten zurück. Beson­ders Elke Haa­gen konn­te mit einem drit­ten Platz bei den Senio­ren D ( Ü60 ) zufrie­den sein.

Der Kurs auf der Lip­pe stell­te kei­ne beson­ders hohen Anfor­de­run­gen an die Ath­le­ten, hat­te aber im obe­ren Teil kon­di­tio­nel­le Her­aus­for­de­run­gen. Tor 1 bis 11 war als lan­ger Sprint aus­ge­hängt, erst Tor 12 bis 19 war dann in Sla­lom­ma­nier zu befah­ren. Lei­der konn­ten die SVB-Star­ter wegen zuvie­len Staus bei der Anrei­se nicht mehr auf der Strecke trainieren.

In den Cana­dier­klas­sen ging Andre­as Streh­lein zwei­mal an den Start. Im ersten Ren­nen des Tages beleg­te er mit Rei­ner Ficht­ner mit der Zeit von 128,83 den 6.Platz von gestar­te­ten 10 Boo­ten. In die­sem Ren­nen lag die Lei­stungs­dich­te beacht­lich hoch, die ersten 8 Boo­te trenn­ten nur 10 Sekun­den. MIt Elke Haa­gen beleg­te er im C2Mix den 8. Platz.

Als jüng­ster Star­ter kam Rene Möl­ler im Einer­ka­jak in der AK Ü40 auf Platz 12. In der AK Ü50, die mit 20 Star­tern das größ­te Feld stell­te, kam Rei­ner Ficht­ner mit der Gesamt­zeit von 108,38 auf Platz 8. Bei der AK Ü60 beleg­ten Andre­as Streh­lein und Peter Ber­neth die Plät­ze 10 und 15. Susan­ne Pley­er kam auf Platz 12 in der AK Ü50.

Einen guten Lauf brach­te Elke Haa­gen in der AK Ü60 ins Ziel. Ihre Gesamt­zeit von 155,26 sec. konn­ten nur die Sil­ber­me­dail­li­en­ge­win­ne­rin der Olym­pia­de von 1972, Gise­la Grot­haus und die lang­jäh­ri­ge Welt­cup­t­eil­neh­me­rin Kor­du­la Strie­picke unterbieten.

Als letz­tes Ren­nen wur­den die Mann­schafts­ren­nen aus­ge­fah­ren. Rei­ner Ficht­ner und Andre­as Streh­lein star­te­ten als Renn­ge­mein­schaft Bayern1 mit dem Augs­bur­ger Die­ter Keck. Ihnen gelang ein schnel­ler Lauf mit nur einer Tor­be­rüh­rung. Die Gesamt­zeit von 127,81 brach­te das Team auf Platz 7. Elke Haa­gen und Peter Ber­neth beleg­ten als zweie baye­ri­sche Renn­ge­mein­schaft zusam­men mit dem Für­ther Mike Hart­na­gel Platz 17.