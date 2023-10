Nach­fol­gend doku­men­tiert die Stadt­ver­wal­tung den Bei­trag von Ober­bür­ger­mei­ster Flo­ri­an Janik zur Kund­ge­bung „Soli­da­ri­tät mit Isra­el – Nein zum Ter­ror“ am Diens­tag im Wortlaut:

„Nein zum Ter­ror – nein zu Anti­zio­nis­mus und Antisemitismus

Die gewalt­sa­men Attacken der Hamas und der His­bol­lah sowie die Ent­füh­rung von Zivilist*innen sind schreck­li­che Ver­ge­hen an Unschul­di­gen in Isra­el in bis­her nicht gekann­tem Aus­maß. Die­ser Ter­ror ist in kei­ner Wei­se zu recht­fer­ti­gen und muss umge­hend been­det werden.

Die Hamas und die His­bol­lah sind Ter­ror­or­ga­ni­sa­tio­nen. Ihr Ziel ist es, den Staat Isra­el aus­zu­lö­schen. Sie sind Teil eines welt­wei­ten Netz­werks, das sich gegen jüdi­sches Leben rich­tet und das Anti­zio­nis­mus und Anti­se­mi­tis­mus verbreitet.

In sei­ner lan­gen Geschich­te wur­de das Juden­tum über­all auf der Welt grau­sam ver­folgt. Bei­spiel­los war die grau­sa­me Aus­lö­schung jüdi­schen Lebens im natio­nal­so­zia­li­sti­schen Deutsch­land. Aus die­sen Erfah­run­gen ist der Staat Isra­el die Ver­si­che­rung für Jüd*innen welt­weit, einen siche­ren Ort zum Leben zu haben. Wenn Isra­el, der ein­zi­ge jüdi­sche Staat auf der Welt, ange­grif­fen wird, geht es immer ums Gan­ze. Für die Sicher­heit und für die Exi­stenz Isra­els und gegen jede Form von Anti­se­mi­tis­mus und Anti­zio­nis­mus ein­zu­tre­ten, gebie­tet uns allein schon unse­re Geschich­te. Des­halb: Nein zum Ter­ror – nein zu Anti­zio­nis­mus und Antisemitismus

Sor­ge um den Frie­den in Nahost

Wir trau­ern mit den Opfern des Ter­rors und mit ihren Fami­li­en. Zugleich bin ich zutiefst besorgt, dass der wie­der­hol­te Hamas-Ter­ror zu einem lan­gen Krieg führt, der Gewalt, Leid, Zer­stö­rung und Blut­ver­gie­ßen mit sich bringt. Unter bewaff­ne­ten Kon­flik­ten lei­den zual­ler­erst die Zivil­be­völ­ke­run­gen, ins­be­son­de­re Fami­li­en, Frau­en und Kin­der auf allen Sei­ten. Der Nah­ost-Kon­flikt hat eine lan­ge und schwie­ri­ge Geschich­te. Und den­noch steht außer Fra­ge: Die Ver­ant­wor­tung für die aktu­el­le Eska­la­ti­on und ihre Fol­gen trägt die Hamas, die schon viel zu viel Leid über die Men­schen in Isra­el und den palä­sti­nen­si­schen Gebie­ten gebracht hat.

Es bedarf eines inter­na­tio­na­len Schul­ter­schlus­ses, um dem Ter­ror umge­hend Ein­halt zu gebie­ten, wei­te­re Opfer zu ver­mei­den und einen Flä­chen­brand im Nahen Osten zu verhindern.

Nein zu Hass und gesell­schaft­li­cher Spaltung

Als Gesell­schaft müs­sen und wer­den wir all denen ent­ge­gen­tre­ten, die die Ent­wick­lun­gen in Isra­el und Gaza als Vor­wand für Gewalt und anti­se­mi­ti­sche Het­ze in Deutsch­land nut­zen. Wenn Opfer ver­höhnt wer­den, ist das nicht nur ver­ab­scheu­ungs­wür­dig. Ter­ror zu ver­herr­li­chen ist kei­ne Mei­nungs­frei­heit. Auch bei uns geht es um Ent­schlos­sen­heit für den Schutz aller Jüdin­nen und Juden sowie für die unbe­ding­te Frei­heit jüdi­schen Lebens in Deutschland.

Zugleich dür­fen wir nicht ver­ges­sen: Auch in unse­rer Stadt leben Men­schen mit Wur­zeln in Palä­sti­na und der Regi­on, die gera­de in tie­fer Sor­ge oder Trau­er um ihre Ange­hö­ri­gen sind. Wir dür­fen nicht den Feh­ler machen, im Ent­set­zen über den Ter­ror gegen Isra­el den Kräf­ten auf den Leim zu gehen, die die Spal­tung unse­rer Gesell­schaft wol­len und die jetzt alle Men­schen ara­bi­scher Her­kunft, alle Mus­li­me und die Ter­ro­ri­sten im Nahen Osten über einen Kamm sche­ren. Wer Angst vor der Eska­la­ti­on hat, wer ent­setzt ist über den Tod unschul­di­ger Zivilist*innen oder wer in Sor­ge ist um sei­ne Ange­hö­ri­gen, der recht­fer­tigt nicht gleich den Ter­ror und ist auch kein Anti­se­mit. Dort, wo wir es in der Hand haben, müs­sen wir uns gera­de jetzt für das fried­li­che Zusam­men­le­ben von Men­schen unter­schied­li­cher Her­kunft und Reli­gio­nen ein­set­zen. Las­sen Sie uns des­halb heu­te auch ein kla­res Signal set­zen: Nein zu gesell­schaft­li­cher Spal­tung, Nein zu Hass und Nein zum Terror.“