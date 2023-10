Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Fahr­rä­der verschwunden

Die Dieb­stäh­le meh­re­rer hoch­wer­ti­ger Fahr­rä­der beschäf­ti­gen die Erlan­ger Polizei.

Erst am Diens­tag mel­de­te sich der Eigen­tü­mer eines grü­nen Renn­ra­des der Mar­ke Can­yon bei der Poli­zei, nach­dem sein Fahr­rad bereits im Sep­tem­ber abhan­den­kam. Das Rad war an einem Fahr­rad­stän­der im Bahn­hofs­be­reich ver­sperrt abge­stellt, wo es bis­lang unbe­kann­te Die­be entwendeten.

Eben­so ver­schwand Anfang Okto­ber ein schwar­zes Damen-Trek­king­rad, das eben­falls ver­sperrt an den Fahr­rad­stän­dern am Bahn­hof abge­stellt war.

Im Stadt­teil Büchen­bach ent­wen­de­ten bis­lang unbe­kann­te Täter von Mon­tag auf Diens­tag aus einem Car­port ein Pedelec der Mar­ke Cube. Die Eigen­tü­me­rin hat­te ihr Elek­tro­fahr­rad gleich mit zwei Schlös­sern versperrt.

Am Mon­tag zwi­schen 18 Uhr und 22 Uhr kam ein wei­te­res Pedelec abhanden.

Das E‑Bike der Mar­ke Pega­sus stand ver­sperrt in der West­li­chen Stadt­mau­er Straße.

Die ent­wen­de­ten Fahr­rä­der hat­ten einen Wert von 7.500 Euro.

Bis­lang fehlt jede Spur von den ent­wen­de­ten Fahr­rä­dern als auch von den Dieben.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Ver­kehrs­un­fall­flucht

Uttenreuth/​Weiher – Am Diens­tag, gegen 18:00 Uhr, befuhr ein 33-jäh­ri­ger Land­wirt mit sei­nem Mäh­dre­scher die Wei­he­rer Haupt­stra­ße in Rich­tung Neun­kir­chen. Auf Höhe der Haus­num­mer 7 kam ihm ein dunk­ler Pkw ent­ge­gen, der sei­ner­seits gera­de einen Rol­ler über­hol­te. Um einen Fron­tal­zu­sam­men­stoß mit dem Pkw zu ver­hin­dern, muss­te der Land­wirt in den Grün­strei­fen rechts neben der Fahr­bahn aus­wei­chen. Hier­bei kol­li­dier­te der Mäh­dre­scher mit einem Licht­mast, der aus der Fas­sung geris­sen wur­de und in zwei Tei­le zer­brach. Der bis­lang unbe­kann­te Fah­rer des dunk­len Pkw ent­fern­te sich von der Unfallört­lich­keit, ohne sich um eine Scha­dens­re­gu­lie­rung zu küm­mern. Der Land­wirt konn­te kei­ne wei­te­ren Anga­ben zu dem Pkw machen. Auch der Rol­ler­fah­rer fuhr ohne Anzu­hal­ten wei­ter. Der Sach­scha­den am Mäh­dre­scher und Licht­mast beträgt ins­ge­samt etwa 5000,- Euro.

Zeu­gen, ins­be­son­de­re der Rol­ler­fah­rer, die sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Unfall­ge­sche­hen oder dem Unfall­ver­ur­sa­cher, wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land unter der Ruf­num­mer 09131/760514 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Her­zo­gen­au­rach und Höch­stadt a.d.Aisch

- Fehl­an­zei­ge -