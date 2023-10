Eine unbe­kann­te Per­son hat am Sonn­tag­nach­mit­tag eine israe­li­sche Flag­ge beschä­digt. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg ermittelt.

Zeu­gen beob­ach­te­ten am ver­gan­ge­nen Sonn­tag­nach­mit­tag, gegen 16 Uhr, eine männ­li­che Per­son, die im Anschluss an eine Ver­samm­lung am „Grü­nen Markt“ eine Flag­ge des Staa­tes Isra­el beschmutz­te und dann in einen Müll­ei­mer warf. Der Mann wur­de von Ver­samm­lungs­teil­neh­mern gebe­ten, die Flag­ge zurück­zu­brin­gen. Dar­auf zeig­te er ihnen den gestreck­ten Mittelfinger.

Der Täter kann wie folgt beschrie­ben werden:

männ­lich

25 bis 30 Jah­re alt

dunk­ler Haut­typ, dunk­les Haar

beklei­det mit einer wei­ßen Jacke

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men und sucht nach Zeu­gen zu die­sem Vor­fall. Die­se mel­den sich bit­te unter der Tele­fon­num­mer 0951/9129–491.