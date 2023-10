Am 17. und 18. Sep­tem­ber 2023 fin­det an der Uni­ver­si­tät Bay­reuth eine inter­na­tio­na­le Kon­fe­renz über die die Her­aus­for­de­run­gen in Liby­en und ande­ren Regio­nen, die sich im Umbruch befin­den, statt. Unter dem Titel der Tagung „Hig­her Edu­ca­ti­on and Civil Socie­ty in Times of Tran­si­ti­on in Libya and Bey­ond“ tref­fen sich ein­ge­la­de­ne Gäste aus Liby­en, spe­zi­ell von der Uni­ver­si­tät Tobruk, mit den Bay­reu­ther Gast­ge­bern. Die Dis­kus­si­ons­run­den umfas­sen unter ande­rem die­se Themen:

Die Rol­le der Frau­en in Wis­sen­schaft und Tech­nik an liby­schen Universitäten

Hoch­schul­bil­dung und Wis­sens­pro­duk­ti­on in Zei­ten von Konflikten

Aka­de­mi­sche Frei­heit an den Uni­ver­si­tä­ten der Türkei

Der inter­na­tio­na­le Work­shop wird geför­dert durch den Deut­schen Aka­de­mi­schen Aus­tausch­dienst (DAAD) mit Mit­teln des Aus­wär­ti­gen Amtes.

Inter­es­sier­te Wissenschaftler*innen oder Pres­se­ver­tre­ter sind nach vor­he­ri­ger Anmel­dung will­kom­men. Wissenschaftler*innen mel­den sich bit­te bei Rachel.​Owusu@​uni-​bayreuth.​de, Journalist*innen wen­den sich an pressestelle@​uni-​bayreuth.​de.