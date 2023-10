Land­rat Dr. Her­mann Ulm besuch­te zusam­men mit sei­nen Mit­ar­bei­tern der Wirt­schafts­för­de­rung die Schmitt’s Kloß­teig GmbH in Heroldsbach/​Poppendorf.

Geschäfts­füh­rer Jür­gen Schmitt und sei­ne Ehe­frau Ange­li­ka Schmitt prä­sen­tier­ten die wesent­li­chen Daten und Fak­ten des Unter­neh­mens sowie die aktu­el­le und wei­te­re Ent­wick­lung. Cir­ca 40 Mit­ar­bei­ter sind mit der Her­stel­lung von Kloß­teig, fer­tig geroll­ten Klö­ßen sowie Kar­tof­fel­sa­lat beschäf­tigt. Unter den Mit­ar­bei­tern befin­den sich auch aus­län­di­sche Kräf­te. „Die Auf­nah­me klappt super. Wir behan­deln unse­re inter­na­tio­na­len Kräf­te so, wie wir auch behan­delt wer­den möch­ten, wenn wir uns auf inter­na­tio­na­lem Boden befin­den“, so Jür­gen Schmitt.

Sehr span­nend war der Betriebs­rund­gang durch die Werks­hal­len. Vor rund fünf Jah­ren wur­den die Pro­duk­ti­ons­hal­len reno­viert und auf den neu­sten Stand gebracht. In Hoch­zei­ten ver­braucht das Unter­neh­men pro Woche rund 30 Ton­nen Kar­tof­feln. Die ener­gie­rei­che Her­stel­lung wird durch eine haus­ei­ge­ne Pho­to­vol­ta­ik-Anla­ge unter­stützt. Herr und Frau Schmitt beto­nen, dass sie gesund wach­sen und vor allem auf die Nach­fra­ge ach­ten möch­ten. Durch das viel­fäl­tig ein­setz­ba­re Roh­pro­dukt Kar­tof­fel ist Anpas­sungs­fä­hig­keit kein Pro­blem für den Betrieb. Land­rat Dr. Ulm zeig­te sich sehr beein­druckt und freut sich auf die Zukunft des Unter­neh­mens. Gemein­sam mit sei­nen Mit­ar­bei­tern der Wirt­schafts­för­de­rung wird der Land­kreis sehr ger­ne mit Schmitt’s Kloß­teig in Kon­takt blei­ben und das Unter­neh­men am Stand­ort unterstützen.