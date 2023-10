„Guar­di­ans of the earth – als wir ent­schie­den die Erde zu retten“

„Guar­di­ans of the Earth“ ist ein auf­rüt­teln­der Doku­men­tar­film über den Kli­ma­wan­del und die Ret­tung unse­rer Spe­zi­es. Regis­seur Filip Anto­ni Mali­now­ski macht aus der revo­lu­tio­nä­ren Welt­kli­ma­kon­fe­renz von 2015 (COP 21) von Paris einen elek­tri­sie­ren­den Polit-Thril­ler. Was sind das für Men­schen, die über die Zukunft unse­res Pla­ne­ten ent­schei­den? Wer ist Super­held und wer Super­schur­ke? Die­ser Film ist ein wich­ti­ges Zeit­do­ku­ment und lie­fert ent­schei­den­de Impul­se zur Diskussion.

Nach dem Film bie­ten Jut­ta Gey­er­hal­ter (Evan­ge­li­sches Bil­dungs­werk Ober­fran­ken- Mit­te), Nico­le Rich­wald (forum1.5/baensch-Studio) und Dr. Felix Racz­kow­ski (Medi­en­wis­sen­schaf­ten Uni Bay­reuth) die Mög­lich­keit im Rah­men der „Fak­ten-Gegen-Fake-News“ Vor­trä­ge & Work­shops in der Woche, die Film­in­hal­te mit dem Publi­kum kri­tisch zu besprechen.

Film­in­halt

Will­kom­men auf dem Kli­ma­gip­fel zur Ret­tung der Erde: In nur elf Tagen sol­len sich 20.000 Ver­tre­ter aus 195 Län­dern in Paris auf das erste glo­ba­le Abkom­men gegen den Kli­ma­wan­del eini­gen. Ein Ver­trag, der jeden Men­schen auf der Erde, lebend oder unge­bo­ren, beein­flus­sen wird—ein Pakt, der ent­schei­det, ob unse­re Spe­zi­es über­haupt noch eine Zukunft hat. Regis­seur Filip Anto­ni Mali­now­ski dreht für sei­nen Doku­men­tar­film exklu­siv hin­ter den Kulis­sen. Die­ser ein­zig­ar­ti­ge Ein­blick ist hoch­emo­tio­nal und ein Zeug­nis hef­tig­ster Inter­es­sen­kon­flik­te: Reich gegen Arm, Opfer gegen Pro­fi­teu­re des Kli­ma­wan­dels. Chri­stia­na Figue­res, Gene­ral­se­kre­tä­rin der UN-Kli­ma­rah­men­kon­ven­ti­on, ste­hen Trä­nen in den Augen ange­sichts der Kalt­her­zig­keit, mit der so vie­le über den Kli­ma­wan­del spre­chen. Und über allem schwebt bereits bedroh­lich der Off-Kom­men­tar des spä­te­ren US-Prä­si­den­ten Donald Trump: Ein glo­ba­les Kli­ma­ab­kom­men? – »One of the dum­best things I’ve ever seen«.

„Auf­ge­la­de­ne Stim­mung, gefühls­be­ton­te Momen­te, auf­rüt­teln­de Inter­views, fil­mi­sche Böse­wich­te – reicht die Zeit noch, um die Welt zu ret­ten? Filip Anto­ni Mali­now­ski und sein Kame­ra­team sezie­ren das Mon­strum COP 21.“

Dia­go­na­le Graz