Am Don­ners­tag, 19. Okto­ber, 20:00 Uhr, ist das Ensem­ble „Ernst von Leben“ mit „Wir und die KI“ im Rah­men der Rei­he „ETA OFF“ im Stu­dio des ETA Hoff­mann Thea­ters zu Gast. „Wir und die KI“ ist das jüng­ste For­mat von Ernst von Leben. Das Ensem­ble tritt gemein­sam und unvor­be­rei­tet mit ver­schie­de­nen KI Pro­gram­men auf. Neben dem in allen deut­schen Feuil­le­tons durch­ge­kau­tem Pro­gramm ChatGPT wer­den sie mit Hil­fe von Dall‑e auch Büh­nen­bil­der gene­rie­ren las­sen. Bei „Wir und die KI“ erkun­det Ernst von Leben per­for­ma­tiv die (der­zei­ti­gen) Gren­zen der Tech­nik und lässt sich sowohl von den Zuschauer*innen als auch den Roboter*innen inspi­rie­ren. So ent­ste­hen sur­rea­le Büh­nen­bil­der, undra­ma­ti­sche Tex­te mit ChatGPT oder Lie­der, in denen umge­setzt wird, was der Com­pu­ter uns vor­schlägt. Alles mit einem zwin­kern­den Emo­ti­con ver­se­hen. Kar­ten gibt es an der Thea­ter­kas­se und auf www​.thea​ter​.bam​berg​.de.