Am vier­ten Spiel­tag der BAR­MER 2. Bas­ket­ball Bun­des­li­ga Pro B hat der TSV Trö­ster Brei­ten­güß­bach erneut ein Heim­spiel. Am kom­men­den Sams­tag gastie­ren um 18 Uhr die Ahorn Camp BIS Bas­kets Spey­er in der Hans-Jung-Halle.

Eine rich­tungs­wei­sen­de Par­tie war­tet auf die Trup­pe von Head­coach Mark Völkl am Sams­tag. Nach zwei Aus­wärts­plei­ten in Frank­furt und Fell­bach und dem Heim­sieg gegen die Ober­ha­ching Tro­pics ran­gie­ren die Ober­fran­ken zwar auf dem vor­letz­ten Platz, sind aber nicht nur punkt­gleich mit dem Gast aus Spey­er, son­dern auch mit dem Tabel­len­sieb­ten aus Frank­furt. Die Tabel­le hat zwar nach drei Spiel­ta­gen noch kei­ne gro­ße Aus­sa­ge­kraft, aber es ist zu erken­nen, wie eng es in Deutsch­lands dritt­höch­ster Bas­ket­ball­li­ga zugeht. Die Gäste aus Rheind­land-Pfalz unter­la­gen am ersten Spiel­tag in Erfurt 105:97. Anschlie­ßend setz­te es eine über­ra­schen­de 65:76-Pleite in hei­mi­scher Hal­le gegen Auf­stei­ger Fell­bach, ehe die Jungs von Head­coach Carl Mbassa am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de beim 80:69-Heimsieg gegen Coburg das erste Mal in die­ser Sai­son das Feld als Gewin­ner verließen.

Brei­ten­güß­bach möch­te erneut bewei­sen, dass es für alle Pro B‑Teams schwer sein wird, in der Hans-Jung-Hal­le etwas Zähl­ba­res mit­zu­neh­men. Die Trö­ster-Trup­pe hofft auf ähn­lich gute und laut­star­ke Unter­stüt­zung, wie am ersten Spiel­tag gegen Ober­ha­ching. Ange­trie­ben von ihren Fans möch­te die Mann­schaft unbe­dingt den zwei­ten Sai­son­sieg ein­fah­ren um nicht zu sehr in den Tabel­len­kel­ler abzu­rut­schen. In die­ser Trai­nings­wo­che hat die Mann­schaft sehr gut und hart gear­bei­tet, damit man die Feh­ler aus dem ver­gan­ge­nen Spiel abstellt. Am Sams­tag wird es erneut auf die gute Ver­tei­di­gung ankom­men. Man stellt nach drei Spiel­ta­gen mit durch­schnitt­lich ledig­lich 73 kas­sier­ten Punk­ten die zweit­be­ste Defen­si­ve der Liga. Das soll­ten die Gelb­schwar­zen unbe­dingt bei­be­hal­ten. In der Abwehr müs­sen die Gast­ge­ber vor allem auf das Quar­tett Wood­mo­re (15,3 ppg), Hidal­go Gui­jo (11,7), Pisic (11,7) und Rupp (11) auf­pas­sen. Die­se vier sind die effek­tiv­sten Akteu­re der Gäste und sind beson­ders eng zu ver­tei­di­gen, damit sie nicht zur Ent­fal­tung kom­men. Zudem ist auch noch auf Dia­la und Aiche­le (zuletzt 18 bzw. 12 Punk­te gegen Coburg) zu ach­ten. Gelingt es dem TSV Trö­ster erneut so hart und inten­siv zu ver­tei­di­gen, wäre das eine gute Grund­la­ge für den zwei­ten Heim­sieg in die­ser Spielzeit.

Doch es kommt logi­scher­wei­se auch noch auf die eige­ne Offen­si­ve an. Nach dem über­ra­gen­den Start in Fell­bach (27 Zäh­ler im 1. Vier­tel), ging offen­siv im zwei­ten Spiel­ab­schnitt lei­der nahe­zu nichts. Hier­an haben die Jungs in die­ser Trai­nings­wo­che eben­falls gear­bei­tet. Eine gute Mischung aus Ein­zel­ak­tio­nen und dem sehr sehens­wer­ten Team-Bas­ket­ball soll­te für zahl­rei­che Punk­te sor­gen. Zudem soll­te man den eige­nen Grö­ßen­vor­teil nut­zen, da Spey­er ledig­lich mit David Aiche­le einen 2,12m-Hühnen im Kader hat. Der Rest der Spie­ler ist „ledig­lich“ nur um die zwei Meter groß. Für die Güß­ba­cher ist es wich­tig, dass man den Ball zum Korb und die Big-Men Klaus, Nies­lon, Wag­ner und Wörr­lein in gute Posi­tio­nen nah am Korb bringt und man enga­giert um jeden Rebound kämpft und nach jedem frei­en Ball hech­tet. Setzt man das um, hat man gute Chan­cen auf den zwei­ten Saisonsieg.

Brei­ten­güß­bach: Bau­er, Dip­pold, Engel, Feu­er­pfeil, Klaus, Nies­lon, Ste­phan, Trummeter, Wag­ner, Wal­de, Wörrlein

Link zum Live­stream: https://sportdeutschland.tv/tsvtroesterbreitenguessbach/pro-b-sued-23–24-tsv-troester-breitenguessbach-ahorn-camp-bis-baskets-speyer