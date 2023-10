„Mit der Eta­blie­rung der Theater(projekt)gruppe „HAI­DE“ (Hofe­rIn­nen Alters­über­grei­fend Inspi­rie­rend Dra­ma­tisch Ein­zig­ar­tig) legt das Jun­ge Thea­ter Hof den Grund­stein eines neu­en Ensem­bles von thea­ter­be­gei­ster­ten Lai­en, das es in die­ser Form in Hof noch nicht gibt. Men­schen ver­schie­den­ster Alters­stu­fen, sozia­ler Grup­pen und mit unter­schied­lich­sten Lebens­schwer­punk­ten fin­den sich zusam­men, um gesell­schaft­lich rele­van­tes Thea­ter zu machen, um zu impro­vi­sie­ren, aus­zu­pro­bie­ren und natür­lich zu spie­len“, so Mar­co Stickel, Lei­ter des neu­en Ensem­bles „HAI­DE“.

Geprobt wird immer mon­tags von 18.00 bis 22.00 Uhr am Thea­ter Hof. Am ersten Pro­ben­tag haben Sabi­ne Hager, Mar­tin Bruns und Micha­el Thum­ser vom Rota­ry Club Hof-Bay­ern das Ensem­ble besucht und eine Spen­de ihres Clubs in Höhe von 5000 Euro zur Unter­stüt­zung der neu­en Grup­pe über­reicht. „Wir freu­en uns sehr über das Ent­ste­hen der HAI­DE-Grup­pe. Wir för­dern immer gern kul­tu­rel­le und inte­gra­ti­ve Pro­jek­te“, so Mar­tin Bruns stell­ver­tre­tend für den Rota­ry Club Hof-Bay­ern. „Wir bedan­ken uns beim Rota­ry Club Hof-Bay­ern für die erneu­te groß­zü­gi­ge Unter­stüt­zung – ohne sie gäbe es das neue HAI­DE-Ensem­ble nicht!“, bedank­te sich Kauf­män­nisch-Tech­ni­scher Geschäfts­füh­rer des Thea­ters Hof Flo­ri­an Lühns­dorf, auch im Namen von Inten­dant Rein­hardt Frie­se. Die Vor­stel­lun­gen des Pro­jekts, das sie HAI­DE-Grup­pe erar­bei­tet, sind für das Ende der aktu­el­len Spiel­zeit geplant.