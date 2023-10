Am 3. Okto­ber fand wie jedes Jahr wie­der das Bam­ber­ger Jugend-Open statt. Es ist ein Schach-Schnell­tur­nier mit einer Bedenk­zeit von 20 Minu­ten pro Par­tie und Spieler/​Spielerin. Es wur­den 7 Run­den nach Schwei­zer System gespielt. Die­ses Mal wur­de eine Rekord­teil­neh­mer­zahl von fast 220 Jugend­li­chen erreicht. Da auch die baye­ri­sche Spit­ze in den ein­zel­nen Alters­klas­sen anwe­send war, erhiel­ten die best­plat­zier­ten Ober­fran­ken den Titel „Ober­frän­ki­sche Mei­ster“. Von der Schach­spie­ler­ver­ei­ni­gung 1931 Burg­kunst­adt waren es 16 Teil­neh­mer und Teil­neh­me­rin­nen unter Beglei­tung ihres Trai­ners Jens Güt­her, der auch in einer Grup­pe als Schieds­rich­ter fun­gier­te. Die Ergeb­nis­se im Einzelnen:

in der U 8 wur­de Jona­than Hewera vom SV Seu­bels­dorf mit 4 :3 Punk­ten ober­frän­ki­scher Mei­ster. Fre­de­rik Öhr­lein aus Burg­kunst­adt muss­te zum ersten Mal in der U 10 mit­spie­len. Unter den 33 Teil­neh­mern beleg­te er mit 5,5 : 1,5 den 3. Rang, punkt­gleich mit den bei­den Erst­pla­zier­ten. Damit hat­te er den Titel als „Ober­frän­ki­scher Mei­ster“ sicher. 2. ober­frän­ki­scher Mei­ster wur­de als Acht­pla­zier­ter Juli­an Schmuck vom SV Seu­bels­dorf mit 4,5:1,5 Punkten.

Die Klas­se U 12 hat­te mit 55 die mei­sten Teil­neh­mer. Hier schlug sich Vlad Botscha­row ganz aus­ge­zeich­net. Lei­der fand er in der letz­ten Run­de nicht den Gewinn­weg, sonst hät­te er sich auch den Titel holen kön­nen. So erziel­te er mit 4:3 Punk­ten den guten 19. Platz und wur­de 3. ober­frän­ki­scher Mei­ster hin­ter zwei Spie­lern aus Marktleuthen.

In der U 14 beleg­te Micha­el Qui­de­nus mit 4,5:2.5 Punk­ten den 8. Platz und wur­de damit 2. ober­frän­ki­scher Meister.

In der U 16 gelang den Burg­kunst­adt­ern ein Dop­pel­sieg. Ober­frän­ki­scher Mei­ster wur­de Seba­sti­an Qui­de­nus mit 5 :2 Punk­ten und Gesamt­rang 6 vor Toni Pet­te­rich. Zudem erreich­te Julia Büt­te­rich noch den 4. Platz in Oberfranken.

Auch die ande­ren Burg­kunst­adter Teil­neh­mer und Teil­neh­me­rin­nen konn­ten schö­ne Erfol­ge und wert­vol­le Erfah­run­gen für die näch­sten Tur­nie­re sammeln.

Trai­ning für die Jugend ist jeden Frei­tag ab 18 Uhr im Schach­lo­kal Hotel „Drei Kro­nen“. Am 13. Okto­ber fin­det wie­der das gemein­sa­me Schnell­tur­nier von Jugend und Erwach­se­nen statt. Da es das letz­te Tur­nier der Rei­he ist, geht es auch um den Gesamtsieger.