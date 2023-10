Ich berich­te vom letz­ten VCD-Info­Treff, der nur vir­tu­ell und in sehr klei­nem Rah­men stattfand.

Zunächst wur­de berich­tet, dass der VCD, Ver­kehrs­club Deutsch­land, der Ver­kehrs­club für Umwelt­be­wuss­te, in letz­ter Zeit bevor­zugt den ÖPNV, ins­be­son­de­re den Bus­ver­kehr in Forch­heim, bear­bei­tet habe. Anre­gun­gen und Beschwer­den von Bus­be­nut­zern wur­den gesam­melt und an die zustän­di­gen Stel­len wei­ter­ge­ge­ben. Teil­wei­se wur­den bereits Erfol­ge erzielt (z. B. Ver­bes­se­rung der Ziel­an­ga­be am Bus), teil­wei­se lie­gen zumin­dest Zusa­gen des Bus­un­ter­neh­mens vor (z. B. kei­ne Abfahrt vor der aus dem Fahr­plan ersicht­li­chen Zeit), teil­wei­se muss wei­ter insi­stiert wer­den (z.B. Echt­zeit­an­zei­ge aller erreich­ba­ren Ver­bin­dun­gen zumin­dest am ZOB/​Bahnhofsplatz). Der VCD sam­melt wei­ter­hin Beschwer­den und Anre­gun­gen aller ÖPNV-Benut­zer und wird die­se bei den betref­fen­den Stel­len unter­stüt­zen (vcd@hoernlein‑r.de).

Bekannt­ge­ge­ben wur­de auch, dass der VCD bei der Stadt Forch­heim bean­tragt hat­te, in der Äuße­ren Nürn­ber­ger Stra­ße in Forch­heim die Vor­fahrts­la­ge stadt­ein­wärts zu ändern, um dem Bus das Ein- und Aus­fah­ren bei der Hal­te­stel­le „Käs­rö­the“ (Nähe Königs­bad) zu erleich­tern. Eine Ant­wort der Stadt Forch­heim auf die­sen Antrag lie­ge noch nicht vor.

Ein wei­te­rer gro­ßer Punkt war die Park­si­tua­ti­on in Forch­heim, ins­be­son­de­re ihre Aus­wir­kung für Rad­fah­rer. Aus­lö­ser war der Bericht eines Teil­neh­mers, der am Ken­ne­dy­ring in Forch­heim wohnt und von der Stadt kom­mend sei­ne Woh­nung mit dem Fahr­rad über die Hain­brun­nen­stra­ße erreicht. Die­se Stra­ße wird (erlaub­ter­ma­ßen) halb­sei­tig beparkt. Autos in glei­cher Fahrt­rich­tung über­hol­ten stän­dig, ohne den erfor­der­li­chen Sei­ten­ab­stand ein­hal­ten zu kön­nen. Auch sei man als Rad­fah­rer bei Auto-Gegen­ver­kehr gefähr­det. Ent­spre­chen­de Gefähr­dungs­si­tua­tio­nen wur­den von ande­ren Teil­neh­mern auch für ande­re Stra­ßen­zü­ge in Forch­heim bestätigt.

Eine objek­ti­ve Not­wen­dig­keit für das Frei­ge­ben des Par­kens sei zudem nicht gege­ben, da die Anlie­ger ihre eige­nen Grund­stücke zum Par­ken benut­zen könn­ten. Von ande­rer Sei­te wur­de dar­auf hin­ge­wie­sen, dass das Par­ken auf die­ser Stra­ße auch den Bus­ver­kehr beein­träch­ti­ge. Da zudem das Par­ken „halb auf dem Geh­steig“ ange­ord­net ist, wer­den auch die Fuß­gän­ger stark beein­träch­tigt und gefähr­det. Aus all die­sen Grün­den soll auf der gesam­ten Strecke ein Park­ver­bot ein­ge­for­dert wer­den. Für die näch­ste Zeit hat der VCD sich ohne­hin vor­ge­nom­men, ein Leit­bild für den zukünf­ti­gen Ver­kehr mit beson­de­rer För­de­rung umwelt­freund­li­cher Ver­kehrs­ar­ten (ins­be­son­de­re Zu-Fuß-Gehen und Rad­fah­ren) zu erar­bei­ten in der Hoff­nung, dass die­ses Leit­bild auch von den Ver­ant­wort­li­chen der Stadt Forch­heim über­nom­men wird und Ein­zel­fall­ent­schei­dun­gen dann dar­auf aus­ge­rich­tet werden.

Fuß­gän­ger­för­de­rung in Forch­heim wird des­halb sicher auch beim näch­sten VCD-Info­Treff am Mitt­woch, 25. Okto­ber 2023 um 19.00 Uhr im Mit­tel­punkt ste­hen, aber auch alle (Verkehrs-)Probleme in Stadt und Land­kreis Forch­heim, die die Teil­neh­mer ein­brin­gen. Die­ser Info­Treff ist wie immer am letz­ten Mitt­woch eines jeden Monats, in jedem Fall vir­tu­ell unter https://​meet​.jit​.si/​V​C​D​-​F​O​-​I​n​f​o​T​r​eff, dies­mal also am Mitt­woch, 25. Okto­ber 2023 um 19.00 Uhr.

Anre­gun­gen und Fra­gen jeder­zeit unter vcd@hoernlein‑r.de.