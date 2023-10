Am zwei­ten Spiel­tag der BAR­MER 2. Bas­ket­ball Bun­des­li­ga Pro B bricht der TSV Trö­ster Brei­ten­güß­bach nach einem super Start im zwei­ten Vier­tel ein und ver­liert am Ende beim Auf­stei­ger aus der Regio­nal­li­ga Süd­west mit 76:71.

Head­coach Mark Völkl schick­te zu Beginn des Spiels Engel, Dip­pold, Bau­er, Klaus und Wörr­lein aufs Par­kett. Die Gäste erwisch­ten einen super Start und tra­fen durch Klaus, Engel und Bau­er gleich drei Distanz­wür­fe zur 2:9‑Führung. Vier Zäh­ler in Serie von Cen­ter Luca Wörr­lein bescher­ten der Trö­ster-Trup­pe nach drei Minu­ten eine 5:14-Führung, wor­auf­hin Fell­bach eine Aus­zeit nahm. Danach war der offen­si­ve Rhyth­mus der Gelb­schwar­zen etwas gebro­chen, sodass die Gast­ge­ber durch But­ler näher her­an­ka­men. Doch Ste­phan hat­te mit vier Punk­ten hin­ter­ein­an­der die pas­sen­de Ant­wort parat, 9:18. In der Fol­ge­zeit schli­chen sich lei­der eini­ge Ball­ver­lu­ste bei den Ober­fran­ken ein, was die Stutt­gar­ter nutz­ten und den Rück­stand auf 18:24 ver­kürz­ten. Engel mach­te per Drei­er das 18:27 nach den ersten zehn Minu­ten per­fekt. Aller­dings hät­te Brei­ten­güß­bach noch viel deut­li­cher füh­ren kön­nen, wenn man nicht schon sie­ben Frei­wür­fe im ersten Vier­tel ver­wor­fen hätte.

Im zwei­ten Spiel­ab­schnitt über­nah­men dann die Flas­hers das Zep­ter. Gil­let­te, But­ler und Korn­hardt ver­senk­ten ihre Wür­fe sicher. Auf der ande­ren Sei­te kam Güß­bach mit der deut­lich aggres­si­ve­ren Ver­tei­di­gung nicht klar, lei­ste­te sich auf­grund des­sen eini­ge Ball­ver­lu­ste und kam nur zu schlech­ten Wür­fen, die ihr Ziel ver­fehl­ten. Dadurch kam Fell­bach immer näher und ging durch einen Drei­er von Golder in der 16. Spiel­mi­nu­te erst­mals in Füh­rung, 30:29. Wörr­lein und Klaus erziel­ten die ein­zi­gen sechs Zäh­ler des TSV im zwei­ten Vier­tel. But­ler und Thomp­son schraub­ten den Vor­sprung der Haus­her­ren zur Halb­zeit auf 38:33.

Nach der Halb­zeit­pau­se mach­ten die Flas­hers erst ein­mal so wei­ter. Ber­ger erspiel­te sei­ner Mann­schaft mit vier Zäh­lern am Stück die höch­ste Füh­rung, 42:33. Danach kamen die Gelb­schwar­zen wie­der zurück. Ange­führt von Wal­de, der zehn Zäh­ler hin­ter­ein­an­der mach­te, war Güß­bach in der 25. Minu­te beim Stand von 46:45 wie­der in Schlag­di­stanz. Kur­ze Zeit spä­ter ging man sogar wie­der in Füh­rung. In der Fol­ge­zeit ent­wickel­te sich ein mun­te­res Spiel­chen, bei dem sich die Gast­ge­ber erst wie­der auf 53:47 abset­zen konn­ten, ehe sich Brei­ten­güß­bach zum Vier­tel­en­de wie­der auf 57:56 herankämpfte.

Im Schluss­ab­schnitt konn­ten zu Beginn bei­de Teams punk­ten. Wäh­rend But­ler, Kron­hardt und Sika­li­dis für Fell­bach erfolg­reich waren, scor­ten Klaus und Wörr­lein für den TSV, 61:60 (34. Min). Kur­ze Zeit spä­ter ging man durch Trummeter wie­der in Füh­rung. Die Ober­fran­ken ver­pass­ten es in die­ser Pha­se erneut sich abzu­set­zen, da man sich wie­der etli­che Ball­ver­lu­ste (ins­ge­samt 17 im Spiel) lei­ste­te und zahl­rei­che Frei­wür­fe (ins­ge­samt 13 im Spiel) ver­gab. So blieb Fell­bach immer in Schlag­di­stanz und ging durch einen Drei­er von Ber­ger wie­der mit 66:64 in Füh­rung. Wal­de glich zwei Minu­ten vor dem Ende erneut aus, 66:66. Ein 7:0‑Run der Gast­ge­ber knapp 60 Sekun­den vor dem Ende ent­schied die Par­tie, 73:66. Brei­ten­güß­bach ver­such­te zwar noch­mal alles, kam aber nur noch auf 76:71 her­an. Am Ende steht eine Nie­der­la­ge beim Mit­auf­stei­ger zu Buche, die mit weni­ger Ball­ver­lu­sten und einer bes­se­ren Frei­wurf­quo­te ver­meid­bar gewe­sen wäre. Dar­an wer­den die Jungs in der Trai­nings­wo­che mit Sicher­heit arbei­ten, um es am Sams­tag um 18 Uhr im näch­sten Heim­spiel gegen Spey­er bes­ser zu machen.

Brei­ten­güß­bach: Klaus (13/1 Drei­er), Trummeter (12/1), Wal­de (12/1), Engel (9/2), Wörr­lein (8), Ste­phan (6), Dip­pold (4), Wag­ner (4), Bau­er (3/1), Feu­er­pfeil, Nieslon