„Team CO“ setzt Duftmarke.Bester Sai­son­start seit acht Jahren.

Die Schüt­zen der SG Coburg sind ful­mi­nant in die neue Sai­son der Luft­ge­wehr Bun­des­li­ga gestar­tet. Das Team um Team­ma­na­ger Rein­hard Mohr und Abtei­lungs­lei­ter Gewehr And­res Geuther leg­te in Veits­bronn bei den Wett­kämp­fen der SSG Dyna­mit Fürth einen nahe­zu per­fek­te Start in die Sai­son 2023/2024 hin.

Am Sams­tag war­te­te mit dem Auf­stei­ger SV Bar­ba­ros­sa Fen­ken ein gänz­lich unbe­schrie­be­nes Blatt auf die Vestes­tä­ter, die nach der Setz­li­ste und den Ergeb­nis­sen des frei­en Trai­nings mit dem „Team CO“ abso­lut auf Augen­hö­he waren. Im Wett­kampf gab dann doch die Erfah­rung der Cobur­ger den Aus­schlag. In der Spit­zen­paa­rung setz­te sich der Tsche­chi­sche Top­schüt­ze Jiri Priv­rats­ky mit 399 Rin­gen gegen Sophie Petry mit 392 klar durch. Maxi­mi­li­an Dal­lin­ger erziel­te ein­mal mehr das Rin­ge­ma­xi­mum von 400 und hol­te sei­nen Punkt gegen die Schwei­ze­rin Fran­zis­ka Stark (396). An Posi­ti­on 3 lies David Koen­ders sei­nem Geg­ner Mar­kus Abt mit 397:388 kei­ne Chan­ce. Sabri­na Hößl erzielt 393 Rin­ge und fuhr damit den vier­ten Ein­zel­punkt für Coburg ein. Alt­mei­ster Wal­low­sky erziel­te mit 395 Rin­ge wie­der ein Welt­klas­se Ergeb­nis, muss­te aber sei­nen Punkt im Ste­chen abgeben.

Am Sonn­tag hieß der Geg­ner Peters­aurach, der am Sams­tag Nie­der­lau­ter­bach klar mit 4:1 in die Schran­ken wies. Jiri Priv­rats­ky erzielt erneut 399 Rin­ge, und hol­te sei­nen Punkt gegen den Ita­lie­ner Edo­ar­do Bonaz­zi (397). Maxi­mi­li­an Dal­lin­ger lei­ste­te sich eben­falls eine neun und setz­te sich mit einem Ring Vor­sprung durch. David Koen­ders kam auf 398 Rin­ge und konn­te sei­nen Punkt recht locker ein­fah­ren. Sabri­na Hößl erziel­te star­ke 394 Rin­ge, hat­te aber gegen die wie ent­fes­selt schie­ßen­de Vere­na Schmid mit 399 Rin­ge kei­ne Chan­ce. Jür­gen Wal­low­sky erzielt eben­falls 394 Rin­ge, konn­te damit aber den vier­ten Punkt für das „Team CO“ nach Coburg holen.

Mit 4:0 Mann­schafts­punk­ten und 8:2 Ein­zel­punk­ten erwar­ten die Vestestäd­ter in zwei Wochen beim Heim­kampf Wochen­en­de in der Fran­ken­land Hal­le in Ebers­dorf nun die Mann­schaf­ten von Fürth und Kro­nau mit brei­ter Brust, die bei­de 2:2 Punk­te auf ihrem Kon­to haben. Die Cobur­ger Mann­schaft hofft natür­lich auf die gewohnt star­ke Fanunterstützung.