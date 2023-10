Wech­sel an der Spit­ze des Wag­ner-Ver­ban­des – Lau­rens von Assel neu­er Vor­sit­zen­der – Nico­laus Rich­ter jetzt Ehrenvorsitzender

Der Richard-Wag­ner-Ver­band Bay­reuth hat einen neu­en Vor­sit­zen­den. Nach­dem Nico­laus Rich­ter sich „aus per­sön­li­chen und beruf­li­chen Grün­den“ dazu ent­schlos­sen hat­te, die Posi­ti­on des Vor­sit­zen­den nach 12 erfolg­rei­chen Jah­ren abzu­ge­ben, ist der bis­he­ri­ge stell­ver­tre­ten­de Vor­sit­zen­de Lau­rens von Assel (29) von der Mit­glie­der­ver­samm­lung bei ledig­lich zwei Ent­hal­tun­gen zum neu­en Vor­sit­zen­den gewählt wor­den. Damit dürf­te von Assel einer der jüng­sten Wag­ner-Ver­bands-Vor­sit­zen­der Deutsch­lands und Euro­pas sein.

Rich­ter (73) selbst hat­te bei der Mit­glie­der­ver­samm­lung im Euro­pa­saal des ZEN­TRUM nach sei­ner per­sön­li­chen Erklä­rung von Assel als Nach­fol­ger vor­ge­schla­gen: „Jetzt sol­len jun­ge Leu­te ans Ruder“, beton­te Rich­ter, der gleich­zei­tig ver­si­cher­te, den neu­en Vor­sit­zen­den ger­ne und jeder­zeit zu unter­stüt­zen. Rich­ter bleibt zudem 1. Vize­prä­si­dent des Richard-Wag­ner-Ver­ban­des Inter­na­tio­nal, dem Welt­ver­band der Wagnerfreunde.

Auch Jut­ta Rich­ter, die 23 Jah­re lang als Schatz­mei­ste­rin für den Bay­reu­ther Wag­ner-Ver­band tätig war, gab bei der Ver­samm­lung ihre Ent­schei­dung bekannt, nach so lan­ger Zeit das Amt nie­der­le­gen zu wol­len. Es stan­den also eine Rei­he von sat­zungs­ge­mä­ßen Nach­wah­len an, die Bay­reuths frü­he­rer Ober­bür­ger­mei­ster Dr. Die­ter Mronz gewohnt sou­ve­rän lei­te­te. Gewählt wur­de zunächst der neue Vor­sit­zen­de Lau­rens von Assel, der sich dafür bedank­te, in den zwei Jah­ren als stell­ver­tre­ten­der Vor­sit­zen­der viel von Nico­laus Rich­ter gelernt zu haben: „Ich tre­te da in gro­ße Fuß­stap­fen!“ Das bis­he­ri­ge Vor­stands­mit­glied Dr. Ste­phan Specht wur­de von der Ver­samm­lung ein­stim­mig zum neu­en stell­ver­tre­ten­den Vor­sit­zen­den gewählt, Chri­stoph Breu­nig (29) gehört dem Vor­stand für die ver­blei­ben­den 3 Jah­re bis zur näch­sten tur­nus­mä­ßi­gen Neu­wahl als neu­er Bei­sit­zer an. Und Eva Jakob ist die neue Schatz­mei­ste­rin des Ver­eins. Als neu­er Kas­sen­prü­fer an der Sei­te von Georg Ries­ner wur­de zudem ein­stim­mig Peter Leon­hardt gewählt, der in die­ser Funk­ti­on auch schon beim RWV Inter­na­tio­nal tätig ist. Wei­ter gehö­ren dem Vor­stand Nad­ja Bley­dorn als Schrift­füh­re­rin sowie Tobi­as Lang­mey­er und Gert Die­ter Mei­er als wei­te­re Bei­sit­zer an.

Zwei Ehrun­gen

Nach den Wah­len und der Ent­la­stung des Vor­stands, die Kas­sen­prü­fer Georg Ries­ner vor­ge­schla­gen hat­te, hat­ten die Mit­glie­der noch eine wich­ti­ge Auf­ga­be zu erle­di­gen: Ste­phan Specht berich­te­te den Wag­ner­freun­den, dass der Vor­stand des Bay­reu­ther Wag­ner-Ver­ban­des ein­stim­mig beschlos­sen habe, den Mit­glie­dern vor­zu­schla­gen, Nico­laus Rich­ter auf­grund sei­ner beson­de­ren Ver­dien­ste zum Ehren­vor­sit­zen­den des Ver­eins zu ernen­nen. Die Mit­glie­der folg­ten die­sem Votum ein­stim­mig – bei einer Ent­hal­tung durch den Geehr­ten selbst. Eben­so ein­mü­tig wur­de gleich danach die Ernen­nung von Jut­ta Rich­ter zum Ehren­mit­glied beschlossen.

Alt­land­rat Klaus-Gün­ter Die­tel bat den neu­en Vor­stand, künf­tig wie­der mehr Opern- und Thea­ter­fahr­ten ins Pro­gramm zu neh­men – gege­be­nen­falls auch in Koope­ra­ti­on mit benach­bar­ten Wag­ner­ver­bän­den. Kri­tisch merk­te Die­tel zudem an, dass er sich als Mit­glied im Vor­feld der Ver­samm­lung mehr Infor­ma­tio­nen gewünscht hät­te über die bevor­ste­hen­den Wech­sel im Vor­stand. Lau­rens von Assel beton­te, dass man die­ses Anlie­gen ernst neh­me. Und dann galt’s der Kunst. Maja Rie­ger, die beim Bun­des­wett­be­werb 2023 „Jugend musi­ziert“ den ersten Bun­des­preis in der Kate­go­rie Har­fe geholt hat­te, begei­ster­te bei einem Über­ra­schungs­kon­zert als Soli­stin (beglei­tet von Juli­an Rit­schel am Flü­gel) und gemein­sam mit dem Har­fen­en­sem­ble der Musik­schu­le Bay­reuth die Wagnerfreunde.

569 Mit­glie­der

Der Bay­reu­ther Richard-Wag­ner-Ver­band hat die Fol­gen der Coro­na-Pan­de­mie ins­ge­samt gut über­stan­den und ver­fügt mit aktu­ell 569 Mit­glie­dern über ein soli­des finan­zi­el­les Fun­da­ment. Die Schwer­punk­te der Ver­eins­ar­beit sind neben Kon­zer­ten und Ver­an­stal­tun­gen auch der Aus­tausch über das Kul­tur­le­ben in Bay­reuth etwa durch die Kul­tur­stamm­ti­sche. Auch die loka­le und regio­na­le Nach­wuchs­ar­beit in Zusam­men­ar­beit mit den Bay­reu­ther Fest­spie­len liegt dem Ver­band sehr am Herzen.