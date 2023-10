Kanal­ge­schich­te ent­decken. Neu­er Falt­plan Erleb­nis-Kanal erschienen

Mit einer Trei­del­fahrt an der histo­ri­schen Kanal­schleu­se 25 bei Mühl­hau­sen, (Lkr. Neu­markt i.d.OPf.) stell­ten Was­ser­wirt­schaft, Tou­ris­mus und Kom­mu­nal­po­li­tik in Mühl­hau­sen am 28. Sep­tem­ber 2023 den neue Falt­plan Erleb­nis Kanal vor. Erst­mals ist dar­in die gesam­te Strecke des histo­ri­schen Lud­wig-Donau-Main-Kanals von Kel­heim bis Bam­berg kom­plett und über­sicht­lich dargestellt.

Ein Schwer­punkt sind die 16 Hör­sta­tio­nen auf den Info­ste­len und Figu­ren­grup­pen ent­lang der histo­ri­schen Tras­se. An die­sen Orten ist die Kanal­ge­schich­te beson­ders gut zu erle­ben, wie an der Schleu­se 100 in Bam­berg oder der heu­te trocke­nen und sanier­ten Schleu­se 94 bei Eggolsheim.

Frank Wun­der­lich von der Regie­rung der Ober­pfalz erläu­ter­te, dass es etwas ganz Beson­de­res ist, dass bei die­sem Pro­jekt Was­ser­wirt­schaft und Tou­ri­sti­ker so gut zusam­men­ar­bei­ten. Die fünf Was­ser­wirt­schafts­äm­ter Lands­hut, Ingol­stadt, Regens­burg, Nürn­berg und Kro­nach pfle­gen heu­te den Lud­wig-Donau-Main-Kanal. Vor allem da, wo die Kanal­tras­se noch Was­ser führt, sind lau­fend Instand­hal­tungs­ar­bei­ten notwendig.

Beson­ders gut lässt sich die Kanal­ge­schich­te mit dem Rad ent­decken. So las­sen sich der Fünf-Flüs­se- und der Reg­nitz­Rad­weg zu einer gut 240 km lan­gen Tour ver­bin­den, die von der Donau in Regens­burg bis nach Bam­berg und zur Mün­dung der Reg­nitz in den Main führt. Das Was­ser ver­bin­det zwei UNESCO-Welt­erbe­stät­ten und wei­ter gedacht die Nord­see mit dem Schwar­zen Meer.

Das neue Falt­blatt ist bei den Tou­rist-Infor­ma­tio­nen ent­lang der Strecke erhält­lich und online unter www​.lud​wig​-donau​-main​-kanal​.de zu finden.