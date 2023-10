Auf­sichts­rat stellt per­so­nel­le Wei­chen für Kran­ken­haus der maxi­ma­len Ver­sor­gungs­stu­fe und Medi­zin­cam­pus Oberfranken

Die Mit­glie­der des Auf­sichts­ra­tes haben in ihrer heu­ti­gen Sit­zung wich­ti­ge Per­so­nal­ent­schei­dun­gen für die Kli­ni­kum Bay­reuth GmbH getrof­fen. Fran­zis­ka Mai­dorn ist nach einer Pha­se der kom­mis­sa­ri­schen Lei­tung neue Pfle­ge­di­rek­to­rin der Kli­ni­kum Bay­reuth GmbH. Und die Kli­ni­ken für Herz­chir­ur­gie und Neu­ro­chir­ur­gie bekom­men hoch­qua­li­fi­zier­te Direk­to­ren, die neben der Pati­en­ten­ver­sor­gung auf Spit­zen­ni­veau auch For­schung und Leh­re am Medi­zin­cam­pus Ober­fran­ken stär­ken werden.

Seit 2011 ist Fran­zis­ka Mai­dorn an der Kli­ni­kum Bay­reuth GmbH beschäf­tigt. Die 36-Jäh­ri­ge, die einen Master­ab­schluss im Fach Per­so­nal und Arbeit hat und vor ihrem Wech­sel in die Pfle­ge­di­rek­ti­on im Jahr 2018 in der Zen­tra­len Not­auf­nah­me tätig war, stand bereits in den ver­gan­ge­nen sechs Mona­ten an der Spit­ze der Pfle­ge­di­rek­ti­on. Aus der kom­mis­sa­ri­schen Lei­tung wird nun eine feste. Gemein­sam mit ihrem Team orga­ni­siert die Pfle­ge­di­rek­to­rin die Arbeits­be­din­gun­gen und das Arbeits­um­feld der größ­ten Berufs­grup­pe an der Kli­ni­kum Bay­reuth GmbH. Im Bereich der Pfle­ge sind mehr als 1100 von ins­ge­samt gut 3300 Mit­ar­bei­ten­den beschäftigt.

Neben dem Manage­ment der Pfle­ge an bei­den Betriebs­stät­ten der Kli­ni­kum Bay­reuth GmbH gehö­ren die Wei­ter­ent­wick­lung des Pfle­ge­dien­stes und, in Abspra­che mit der Per­so­nal­ent­wick­lung, die Mit­ar­bei­ter­ge­win­nung und ‑bin­dung im Bereich der Pfle­ge zu Fran­zis­ka Mai­dorns Auf­ga­ben. „Es wird span­nend, zusam­men mit unse­ren pfle­ge­wis­sen­schaft­li­chen Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­tern die Pfle­ge der Kli­ni­kum Bay­reuth GmbH auf dem Weg in die Zukunft beglei­ten zu dür­fen“, sagt Fran­zis­ka Mai­dorn. „Ich freue mich dar­auf, gemein­sam mit allen Schnitt­stel­len die anste­hen­den Anfor­de­run­gen unse­res Hau­ses umzu­set­zen. Eben­so wie vie­le mei­ner Kol­le­gin­nen und Kol­le­gen in der Pfle­ge, die wie ich die­sen Beruf aus tief­ster Über­zeu­gung aus­üben, wün­sche ich mir, dass wir den Pfle­ge­all­tag im Rah­men unse­rer Mög­lich­kei­ten jeden Tag ein Stück­chen bes­ser machen.“

Fort­schrit­te für Kli­ni­kum und Medizincampus

Fort­schrit­te in der Pfle­ge – Fort­schrit­te auch in der Aus­bil­dung jun­ger Ärz­tin­nen und Ärz­te in und für Ober­fran­ken. Inzwi­schen absol­vie­ren mehr als 200 Stu­die­ren­de den kli­ni­schen Teil ihres Medi­zin­stu­di­ums an der Kli­ni­kum Bay­reuth GmbH. Ihre Zahl wird sich in den kom­men­den bei­den Jah­ren ver­dop­peln. Bereits im Jahr 2025 wer­den die ersten Absol­ven­tin­nen und Absol­ven­ten ihre Appro­ba­ti­on erhal­ten. Zen­tra­ler Bestand­teil des Auf­baus des Medi­zin­cam­pus sind per­so­nel­le Wei­chen­stel­lun­gen ‑aktu­ell mit der Beru­fung von zwei neu­en Pro­fes­so­ren für die Herz­chir­ur­gie und die Neurochirurgie.

Neu­er Direk­tor für die Kli­nik für Herzchirurgie

Beein­druckend liest sich der Lebens­lauf des neu­en Direk­tors der Kli­nik für Herz­chir­ur­gie, Prof. Dr. Domi­nik Wie­demann. Der 40-Jäh­ri­ge, der in Tirol gebo­ren wur­de und seit über zehn Jah­ren in der öster­rei­chi­schen Haupt­stadt lebt, ist Ober­arzt der kli­ni­schen Abtei­lung für Herz­chir­ur­gie und Asso­zi­ier­ter Pro­fes­sor an der Medi­zi­ni­schen Uni­ver­si­tät Wien.

Der­zeit ist Prof. Dr. Wie­demann geschäfts­füh­ren­der Ober­arzt und lei­tet das kin­der­herz­chir­ur­gi­sche Pro­gramm sowie die mecha­ni­sche Kreis­lauf­un­ter­stüt­zung. Dar­über hin­aus bringt er die Qua­li­fi­ka­ti­on als Fach­arzt für Gefäß­chir­ur­gie mit und eröff­net so der Kli­ni­kum Bay­reuth GmbH neue Per­spek­ti­ven. Künf­tig wer­den Herz- und Gefäß­chir­ur­gie unter einer Lei­tung ste­hen. Habi­li­tiert hat­te sich Wie­demann im Jahr 2015 mit einer Arbeit zum The­ma mini­mal­in­va­si­ve Herz­chir­ur­gie. „Ich freue mich auf mei­ne neue Auf­ga­be an der Kli­ni­kum Bay­reuth GmbH und am Medi­zin­cam­pus Ober­fran­ken“, sagt Wie­demann. „Hier kann ich mei­ne bei­den Tätig­keits­schwer­punk­te, Pati­en­ten­ver­sor­gung und Medi­zi­ner­aus­bil­dung, wei­ter aus­bau­en und das schon jetzt sehr erfolg­rei­che und inno­va­ti­ve Modell des Medi­zin­cam­pus unterstützen.“

Neu­er Direk­tor für die Kli­nik für Neurochirurgie

Vom Uni­ver­si­täts­kli­ni­kum des Saar­lan­des und der Medi­zi­ni­schen Fakul­tät der Uni­ver­si­tät des Saar­lan­des wech­selt Pri­vat­do­zent Dr. Ste­fan Lins­ler nach Bay­reuth. Der 43-Jäh­ri­ge war dort zuletzt stell­ver­tre­ten­der Kli­nik­di­rek­tor und stän­di­ger Ver­tre­ter des Kli­nik­lei­ters an der Kli­nik für Neu­ro­chir­ur­gie und wird nun­mehr Direk­tor der Kli­nik für Neu­ro­chir­ur­gie an der Kli­ni­kum Bay­reuth GmbH. PD Dr. Lins­ler bringt Erfah­run­gen in vie­len Berei­chen mit. Seit 2014 lei­te­te er am Uni­ver­si­täts­kli­ni­kum des Saar­lan­des die päd­ia­tri­sche Neu­ro­chir­ur­gie. Auf wis­sen­schaft­li­chem Gebiet beschäf­tigt sich Lins­ler unter ande­rem mit Neuroendoskopie.

Sei­ne uni­ver­si­tä­re Lehr­be­fug­nis für das Fach Neu­ro­chir­ur­gie erwarb Lins­ler 2018, in sei­ner Habi­li­ta­ti­ons­schrift befass­te er sich mit dem The­ma „Moder­ne neu­ro­chir­ur­gi­sche Tumor­t­he­ra­pie und Nach­sor­ge an der vor­de­ren und mitt­le­ren Schä­del­ba­sis.“ Auch Lins­ler kommt mit gro­ßer Freu­de als Pro­fes­sor an die Kli­ni­kum Bay­reuth GmbH. „Die Tat­sa­che, dass die­ser Maxi­mal­ver­sor­ger einen kla­ren Schwer­punkt auf die Neu­ro­lo­gie und die Neu­ro­chir­ur­gie setzt, macht unter ande­rem den Reiz die­ser Auf­ga­be aus. Und ich freue mich auf ein hoch­qua­li­fi­zier­tes Team aus ärzt­li­chen Kol­le­gin­nen und Kol­le­gen, The­ra­peu­tin­nen und The­ra­peu­ten sowie aus der Pflege.“

Die Kin­der­kli­nik hält Kurs

Der Auf­sichts­rat beschloss zudem, dass Prof. Dr. Tho­mas Rup­p­recht über die Alters­gren­ze hin­aus Direk­tor der Kli­nik für Kin­der und Jugend­li­che bleibt, bis das Nach­be­set­zungs­ver­fah­ren abge­schlos­sen ist. „Wir freu­en uns, dass Prof. Rup­p­recht einer sol­chen Ver­län­ge­rung zuge­stimmt hat und damit die Kli­nik für Kin­der und Jugend­li­che und die Leh­re am Medi­zin­cam­pus auf dem gewohnt hohen Niveau hält“, sagt der medi­zi­ni­sche Geschäfts­füh­rer der Kli­ni­kum Bay­reuth GmbH, Prof. Dr. Hans-Rudolf Raab.