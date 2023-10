Einen über­le­ge­nen 97:72-Sieg gegen Auf­stei­ger EPG Bas­kets Koblenz fei­er­te der BBC Bay­reuth heu­te Abend in sei­nem ersten Heim­spiel in der Zwei­ten Bas­ket­ball- Bun­des­li­ga Pro A.

1. Vier­tel

Mit Justin Gat­ling, Selim Fofa­na, Mar­co Rahn, Aaron Car­ver und Len­ny Liedt­ke in der Start­ing Five begann der BBC das Spiel. Len­ny Liedt­ke lief gleich in den ersten Minu­ten heiß und erziel­te zwei Drei­er zum 6:2, ein wei­te­rer Distanz­tref­fer von Justin Gat­ling brach­te das zwi­schen­zeit­li­che 11:4 für die Gast­ge­ber. Koblenz kam dann in der recht aggres­siv geführ­ten Par­tie her­an, nach einem Drei­er von Rytis Pipi­ras stand es nur noch 11:10 für Bay­reuth. Dann kam wie­der der BBC mit Moritz Ple­scher und einem Drei­er von Kri­sti­an Sjo­lund – 16:10 für den BBC, dann glich Koblenz mit zwei Distanz­tref­fern zum 16:16 aus. Dann kam Moritz Ple­scher mit einem wei­te­ren Drei­er zum 19:16. Letzt­lich stand es nach dem ersten Vier­tel 22:18 für die Gastgeber.

2. Vier­tel

Auch im zwei­ten Vier­tel hielt der BBC den Vor­sprung und bau­te ihn wei­ter aus. Nach einem Drei­er von Kri­sti­an Sjo­lund stand es 27:22. Das Spiel wur­de ins­ge­samt etwas zer­fah­re­ner. Der BBC bau­te mit einem Drei­er von Moritz Ple­scher die Füh­rung auf 32:26 aus, dann sorg­te Kri­sti­an Sjo­lund für das 34:26. Erneut Moritz Ple­scher sorg­te mit dem 36:26 für die erste zwei­stel­li­ge Bay­reu­ther Füh­rung. Gut drei Minu­ten vor der Halb­zeit stand es 41:29, Bay­reuth über­zeug­te mit einer sehr guten Defen­se, die oft­mals Koblenz zu schlech­ten Wür­fen zwang. Ein Drei­er von Mar­co Rahn brach­te das 44:29, dann kam Koblenz zur Pau­se wie­der leicht auf 13 Punk­te her­an (47:34).

3. Vier­tel

Selim Fofa­na, einer der auf­fäl­lig­sten Bay­reu­ther Akteu­re, brach­te den BBC anfangs der zwei­ten Hälf­te mit 52:35 nach vor­ne, es folg­ten zwei Frei­wurf­tref­fer von Aaron Car­ver zum 54:35. Ein Dunk von Aaron Car­ver zum 56:35 brach­te Bay­reuth erst­mals mit über 20 Punk­te in Front. Die 2.649 Zuschau­er in der Ober­fran­ken­hal­le sahen begei­stern­den Bas­ket­ball. 60:37 stand es zur Hälf­te des drit­ten Abschnitts, nach einem Drei­er von Mar­co Rahn zum 65:39 war die Ent­schei­dung prak­tisch gefal­len. Bei 69:39 war der Vor­sprung auf 30 Zäh­ler ange­wach­sen. 73:45 stand es nach 30 Minu­ten, Bay­reuth hat­te das drit­te Vier­tel mit 26:11 gewonnen.

4. Vier­tel

Im Schluss­ab­schnitt ver­wal­te­te der BBC den Sieg, die Fans sahen noch eini­ge schö­ne Spiel­zü­ge. Die Bay­reu­ther Mann­schaft zeig­te eine sehr aus­ge­gli­che­ne Team­lei­stung. 86:57 stand es nach dem vier­ten Drei­er (Drei­er­quo­te des BBC ins­ge­samt 43 Pro­zent) von Kri­sti­an Sjo­lund. Eben­falls Kri­sti­an Sjo­lund zeig­te einen spek­ta­ku­lä­ren Dunk zum 90:61. In den letz­ten Minu­ten gab Head­coach Mla­den Dri­jen­cic auch den jün­ge­ren Akteu­ren noch etwas Ein­satz­zeit. Letzt­lich gewann Bay­reuth hoch­ver­dient und lei­stungs­ge­recht mit 97:72.

Das sagt BBC-Head­coach Mla­den Drijencic:

Das Team hat heu­te eine her­vor­ra­gen­de Vor­stel­lung gebo­ten, das gilt für alle Aspek­te des Spiels. Es wur­de die gesam­ten 40 Minu­ten kon­zen­triert gespielt, das Team ließ sich durch den Blick auf die Ergeb­nis­ta­fel nicht ablen­ken. Der Druck wur­de auf­recht gehal­ten, wir haben dem Geg­ner nur sehr weni­ge Offen­siv-Rebounds erlaubt. Neben dem Sieg war es wich­tig, dass unse­re recht jun­ge Mann­schaft auch einen wei­te­ren Ent­wick­lungs­schritt auch in Sachen Bas­ket­ball­kul­tur gemacht hat.

Die her­aus­ra­gen­den Spie­ler der Partie

Beste Wer­fer beim BBC waren Kri­sti­an Sjo­lund mit 20, Selim Fofa­na mit 17 und Justin Gat­ling mit 12 Punk­ten. Jeweils 6 Rebounds grif­fen Kri­sti­an Sjo­lund, Justin Gat­ling und Aaron Car­ver ab. Bei Koblenz war Moses Pöl­king mit 19 Punk­ten am treffsichersten.

Sta­ti­stik

BBC Bay­reuth: Justin Gat­ling (12 Punkte/​1 Foul), Moritz Ple­scher (10/2), Selim Fofa­na (17/1), Mar­co Rahn (10/2), Kri­sti­an Sjo­lund (20/2), Esa Ahmad (9/2), Aaron Car­ver (5/3), Mari­os Gio­tis (3/1), Bene­dikt Hop­pert (2/1), Len­ny Liedt­ke (8/5), Ren­ke Hill­mer (1/1);

EPG Bas­kets Koblenz: Mar­cus Ander­son (0 Punkte/​3 Fouls), Jose de Oli­vei­ra (5/5), Leo Saf­fer (2/0), Moritz Hüb­ner (8/1), Nic­las Sper­ber (0/1), Moses Pöl­king (19/1), Alec Plitzu­weit (11/4), Robert Hall III (12/2), Rytis Pipi­ras (15/4);