„Tod des ehe­ma­li­gen Vor­sit­zen­den Dr. Lothar Braun ist ein gro­ßer Ver­lust für den Histo­ri­schen Ver­ein Bamberg“

Als „gro­ßen Ver­lust für den Histo­ri­schen Ver­ein Bam­berg e.V.“ hat des­sen Vor­sit­zen­de Dr. Mari­na Schein­ost den Tod von Dr. h. c. Lothar Braun bezeich­net. Der gebür­ti­ge Leip­zi­ger, der in Hof­heim auf­wuchs, mach­te im baye­ri­schen Justiz­dienst und in Bam­berg am Ober­lan­des­ge­richt Bam­berg Kar­rie­re. Er wid­me­te sich inten­siv und nach­hal­tig der Geschich­te und Kunst­ge­schich­te in Franken.

1959 trat er in den Histo­ri­schen Ver­ein ein, war von 1975 bis 1985 im Aus­schuss als Schrift­füh­rer tätig und war dann bis 1994 2. Vor­sit­zen­der. Von 1997 bis 2006 hat­te er als Vor­sit­zen­der des gemein­nüt­zi­gen Ver­eins wich­ti­ge Wei­chen gestellt. Der Ver­ein selbst ver­lieh Lothar Braun die Ehren­mit­glied­schaft. Braun war der Ver­ein bis zu sei­nem Tod sehr wich­tig. Er brach­te sei­ne histo­ri­sche und juri­sti­sche Kom­pe­tenz bis zuletzt in der Arbeit des Ver­eins ein. Auf­grund sei­ner regio­nal­ge­schicht­li­chen For­schun­gen, die auch in den Berich­ten des Histo­ri­schen Ver­eins Bam­berg ver­öf­fent­licht wur­den, ver­lieh ihm die Otto-Fried­rich-Uni­ver­si­tät Bam­berg im Juni 2005 die Ehren­pro­mo­ti­on. Die lan­ge Zeit, in der er die Geschicke des Ver­eins mit­präg­te, mach­te ihn zum Gedächt­nis des Ver­eins. Bis kurz vor sei­nem Tod nahm der 83-jäh­ri­ge Jurist noch regel­mä­ßig an den Aus­schuss­sit­zun­gen des Histo­ri­schen Ver­eins Bam­berg teil und lie­fer­te Bei­trä­ge für den jähr­lich erschei­nen­den wis­sen­schaft­li­chen Bericht.