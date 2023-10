„Forch­heim for Future“ lädt alle, die sich an dem Müll an Stra­ßen­rän­dern und in Grün­an­la­gen stö­ren, herz­lich ein, am Don­ners­tag den 12. Okto­ber an einem Clean-Up teil­zu­neh­men. Treff­punkt ist um 15 Uhr auf dem Park­platz von Ede­ka in der Bam­ber­ger Stra­ße. Von dort wird dann in die Umge­bung aus­ge­schwärmt und der Müll in Säcken gesam­melt, die am näch­sten Tag vom Stadt­bau­hof ent­sorgt wer­den. Auch Kin­dern macht die­se Akti­on immer wie­der Spaß, daher sind auch Fami­li­en aus­drück­lich ein­ge­la­den. Anmel­dung ist nicht erfor­der­lich. Grei­fer und Hand­schu­he kön­nen aus­ge­lie­hen wer­den. Nähe­re Infos und wei­te­re Ter­mi­ne sie­he https://​forch​heim​-for​-future​.de/​c​l​e​a​n​-​up/