Die Wirt­schafts­för­de­rung der Stadt Bay­reuth lädt am Don­ners­tag, 12. Okto­ber, von 17.30 bis 19.30 Uhr, im Jean-Paul-Art-Space, Fried­rich­stra­ße 5, unter dem Mot­to „Feed­back for Foun­ders“ zu einer Bera­tungs­ver­an­stal­tung für Fir­men­grün­der ein. Sie rich­tet sich an Start-ups, Inno­va­ti­ons­teams und Inter­es­sier­te. Die Ver­an­stal­tung legt den Fokus auf das Feed­back für Grün­der zu ihrer Geschäfts­idee und hat kei­nen Wett­be­werbs­cha­rak­ter. Erfah­re­ne Unter­neh­mens­grün­der, das Publi­kum sowie Ver­ant­wort­li­che aus der Wirt­schaft bera­ten vier bis fünf jun­ge Start-ups aus Bay­reuth, Hof und Umge­bung nach einer vier­mi­nü­ti­gen Vor­stel­lungs­run­de zu ihrer Idee und ihren aktu­el­len “Pain-Points”. Außer­dem besteht für alle die Mög­lich­keit zum Aus­tausch, zum Ken­nen­ler­nen Gleich­ge­sinn­ter und inspi­rie­ren­der Per­sön­lich­kei­ten aus der Bay­reu­ther Grün­der­sze­ne. Die Start-ups konn­ten sich mit ihrer Idee bis zum 1. Okto­ber bewerben.

Ver­an­stal­ter sind das Inte­rims-Grün­der­zen­trum Start­Up Point der Stadt Bay­reuth, die städ­ti­sche Wirt­schafts­för­de­rung, das Insti­tut für Entre­pre­neur­ship und Inno­va­ti­on der Uni­ver­si­tät Bay­reuth, das Betriebs­wirt­schaft­li­che For­schungs­zen­trum für Fra­gen der Mit­tel­stän­di­schen Wirt­schaft Bay­reuth (BF/M) und das Einstein1 Hof.