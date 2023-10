Am Sonn­tag, 15. Okto­ber, 11.00 Uhr, star­tet die Aus­stel­lung „Gla­mour, Glanz, Skan­dal? Die Thur­nau­er Fei­er­ge­sell­schaft ´Rote Hand‚“. Sie zeigt ein weit­ge­hend unbe­kann­tes, aber umso gla­mou­rö­se­res Kapi­tel der Thur­nau­er Geschich­te. Orga­ni­siert wur­de die Aus­stel­lung vom Insti­tut für Frän­ki­sche Lan­des­ge­schich­te der Uni­ver­si­tä­ten Bam­berg und Bay­reuth in Koope­ra­ti­on mit dem Töpfermuseum.

Datum/​Zeit/​Ort: Mitt­woch, 15.10.2023 11.00 Uhr, Töp­fer­mu­se­um Thur­n­au, Kirch­platz 12, 95349 Thurnau

Öff­nungs­zei­ten: bis zum 06.01.2024, jeweils sams­tags von 13.00 bis 16.00 Uhr, sonn- und fei­er­tags von 11.00 bis 16.00 Uhr

Der Ein­tritt beträgt 3,00 Euro, ermä­ßigt 1,50 Euro, Anmel­dung ist nicht erforderlich.

In den 1950er Jah­ren wur­de in Thur­n­au eine exklu­si­ve Fei­er­ge­sell­schaft gegrün­det, in der sich Künst­ler und Geschäfts­leu­te zusam­men­fan­den. Das Insti­tut für Frän­ki­sche Lan­des­ge­schich­te und das Töp­fer­mu­se­um Thur­n­au wid­men die­ser Fei­er­ge­sell­schaft eine Aus­stel­lung, die das Wesen der Fei­ern, die Akteu­re, Mythen um die­sen Bund, aber auch das Leben in den 50er Jah­ren in Thur­n­au beleuchtet.

Die exklu­si­ve Fei­er­ge­sell­schaft „Rote Hand“ ver­an­stal­te­te in den 1950er und 60er Jah­ren gro­ße Kostüm­par­tys in Thur­n­au. An die­sen vom Maler Curt Vogt geplan­ten Festen konn­ten aus­schließ­lich gela­de­ne Gäste – Künst­ler, Unter­neh­mer, Hono­ra­tio­ren – teil­neh­men. Die­se Exklu­si­vi­tät führ­te in der Thur­nau­er Bevöl­ke­rung zu eini­gen wil­den Spe­ku­la­tio­nen über die Vor­gän­ge, die sich hin­ter den ver­schlos­se­nen Türen abspiel­ten. Ging es wirk­lich so sit­ten­los zu bei der „Roten Hand“? Oder waren deren Mit­glie­der ein Spie­gel der Nach­kriegs­ge­sell­schaft, die sich nach Jah­ren der Ent­beh­rung wie­der ange­neh­me­ren Din­gen zuwandte?

Aus­stel­lungs­be­ginn ist am Sonn­tag, 15. Okto­ber 2023, 11 Uhr, mit einer der Roten Hand wür­di­gen fei­er­li­chen Eröff­nung für gela­de­ne Gäste.

https://​toep​fer​mu​se​um​-thur​n​au​.byse​um​.de/​d​e​/​s​o​n​d​e​r​a​u​s​s​t​e​l​l​u​n​g​/​k​o​m​m​e​n​d​e​-​s​o​n​d​e​r​a​u​s​s​t​e​l​l​u​n​gen