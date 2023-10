Online-Ver­an­stal­tung am 18.Oktober 2023: „Die Online-Bewerbung“

Bian­ca Heger, die Beauf­trag­te für Chan­cen­gleich­heit am Arbeits­markt (BCA) der Agen­tur für Arbeit Bam­berg-Coburg bie­tet am 18. Okto­ber 2023 von 9.00 Uhr bis 10.30 Uhr einen kosten­lo­sen digi­ta­len Work­shop zum The­ma „Die Online Bewer­bung“ an.

Bian­ca Heger: „Die tech­ni­schen Mög­lich­kei­ten und Kom­mu­ni­ka­ti­ons­we­ge haben unse­re Art, mit­ein­an­der in Kon­takt zu tre­ten, in den letz­ten Jah­ren stark ver­än­dert. Bei der Per­so­nal­ge­win­nung und Rekru­tie­rung wird die klas­si­sche schrift­li­che Bewer­bung immer sel­te­ner und ver­liert an Bedeu­tung. Ersetzt wird sie durch die Online-Bewer­bung per E‑Mail und über soge­nann­te Bewer­bungs­por­ta­le. Erfah­ren Sie in unse­rem Semi­nar, wel­che Wege es gibt und wie Sie sich am geschick­te­sten verhalten.“

Anmel­dun­gen bit­te an Bamberg-​Coburg.​BCA@​arbeitsagentur.​de . Sie erhal­ten anschlie­ßend eine Bestä­ti­gung und Ein­la­dung mit dem Link zur Ver­an­stal­tung. Die Teil­nah­me ist kosten­los. Die BCA Bian­ca Heger beant­wor­tet ger­ne auch tele­fo­nisch Fra­gen vor­ab unter 09561/93 309.