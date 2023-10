Son­ja Zöll­ner gibt am 18. und am 25. Okto­ber 2023 in einem Kurs der Volks­hoch­schu­le Bay­reuth Tipps, wie trotz Home­of­fice die Nähe zu den Kol­le­gen/-innen bleibt und das Arbei­ten auch online Spaß macht. Im Home­of­fice fällt es oft­mals schwer mit den Kol­le­gen/-innen in den Aus­tausch zu kom­men und sich als Teil eines Teams zu füh­len. Ins­be­son­de­re für Remo­te-Teams sind vir­tu­el­le Team­buil­ding-Akti­vi­tä­ten daher eine gute Mög­lich­keit sich bes­ser ken­nen­zu­ler­nen, die Zusam­men­ar­beit zu ver­bes­sern und gemein­sam zu lachen. In die­sem Kurs wer­den ver­schie­de­ne Team­buil­ding- und Ice­brea­k­er-Spie­le vor­ge­stellt und aus­pro­biert. Der Kurs rich­tet sich an alle, die Gesprä­che in der Kaf­fee­kü­che ver­mis­sen, Abwechs­lung in den Home­of­fice-All­tag brin­gen oder das Team­ge­fühl stär­ken wol­len. Um ver­bind­li­che Anmel­dung bis 10. Okto­ber 2023 unter www​.vhs​-bay​reuth​.de oder Tele­fon 0921 50703840 wird gebeten.