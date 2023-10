Herz­haf­te Knab­be­rei­en kön­nen Kids ganz ein­fach selbst backen. Kin­der von 6- 10 Jah­re ler­nen unter Anlei­tung von Maria Will und Ingrid Schorn, ihre eige­nen Kräu­ter­plätz­chen zu backen. Dabei erfah­ren die klei­nen Bäcker zusätz­lich Wis­sens­wer­tes über ver­schie­de­ne Kräu­ter und Mehl­sor­ten. Der Kurs der Umwelt­sta­ti­on Weis­main fin­det am 3. Novem­ber von 14:00–16:30 Uhr in der Alten Schu­le in Rom­ans­thal statt. Die Gebühr beträgt 10 € zzgl. 4 € Mate­ri­al. Bit­te ein Getränk, klei­ne Dose und Schür­ze mitbringen.

Anmel­dun­gen nimmt die Umwelt­sta­ti­on Weis­main unter Tel. 09571/18–9034 oder per mail: umweltstation@​landkreis-​lichtenfels.​de entgegen.