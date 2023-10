Hal­lo­ween ist die ein­zi­ge Nacht des Jah­res, in der Hexen und Gei­ster leib­haf­tig auf der Erde her­um­spu­ken – so dach­te man zumin­dest in ver­gan­ge­nen Jahrhunderten.

Um fest­zu­stel­len, ob das heu­te auch noch so ist, lädt die Tou­rist Infor­ma­ti­on der Stadt Kulm­bach alle Kin­der zu einer nächt­li­chen Exkur­si­on mit „Gru­sel­ex­per­te“ Her­mann Mül­ler ein. Gemein­sam wird die histo­ri­sche Alt­stadt erkun­det. Kids, die im Hal­lo­ween-Kostüm und mit (elek­tri­scher) Later­ne oder Taschen­lam­pe aus­ge­rü­stet an der Füh­rung teil­neh­men, wer­den am Ende kräf­tig belohnt!

Start der Füh­rung ist am Diens­tag, 31. Okto­ber 2023, um 18.15 Uhr am Rat­haus Kulm­bach. Tickets für die ca. 1,5 stün­di­ge Füh­rung gibt es ab sofort zum Preis von 8 € bei der Tou­rist Info Kulmbach.

War­me Klei­dung und festes Schuh­werk wer­den empfohlen!