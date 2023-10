Bei Türk­gücü mit 0:1 verloren

Eine 0:1‑Niederlage muss­te die SpVgg Bay­reuth heu­te Nach­mit­tag in der Regio­nal­li­ga Bay­ern bei Türk­gücü Mün­chen hin­neh­men. Damit ende­te für die Alt­stadt eine Serie von acht nicht ver­lo­re­nen Spie­len und der Abstand zur Tabel­len­spit­ze wird immer größer.

Gleich in der 3. Minu­te gab es den ersten Pau­ken­schlag der Par­tie: Über die lin­ke Sei­te drang Maxi­mi­li­an Ber­wein in den Gästes­traf­raum ein und wur­de gefoult. Schieds­rich­ter Chri­sto­pher Schwarz­mann zöger­te nicht und ent­schied auf Elf­me­ter für Türk­gücü. Chri­stoph Rech trat an, Gäste­kee­per Luca Pet­zold erwies sich aber ein­mal mehr als Elf­me­ter­tö­ter und parier­te den Straf­stoß souverän.

Die Gast­ge­ber hat­ten Feld­vor­tei­le, kamen aber eben­so wie die Alt­stadt zunächst zu kei­nen wirk­lich zwin­gen­den Tor­mög­lich­kei­ten. Bei­de Teams ver­such­ten, das Mit­tel­feld schnell zu über­win­den, die ent­schei­den­den Päs­se in die Spit­ze fehl­ten jedoch. Die besten Chan­cen hat­ten noch für Türk­gücü Bene­dict Laver­ty (12.), Ser­hat Imsak (32. und 34.) sowie Emre Tunc (35. Minu­te). Der Bay­reu­ther Coach Marek Min­tal reagier­te auf die Über­le­gen­heit der Gast­ge­ber mit drei Wech­seln bereits vor der Halb­zeit­pau­se. Unter ande­rem fei­er­te dabei auch Jann Geor­ge nach sei­ner Ver­let­zung ein Come­back. Vor der Pau­se gab es noch Mög­lich­kei­ten durch Bene­dict Laver­ty (42.) sowie durch den ein­ge­wech­sel­ten Dani­el Haub­ner für die SpVgg in der 44. Minu­te. Letzt­lich ging es mit dem für die Alt­stadt schmei­chel­haf­ten 0:0 in die Kabinen.

In der zwei­ten Hälf­te hat­te Mar­co Ste­fandl in der 50. Minu­te die erste Chan­ce für die Alt­stadt, schoss aus sechs Metern jedoch direkt in die Arme von Türk­gücü-Tor­wart Seba­sti­an Kol­be, dem Dritt­li­ga-Kee­per der SpVgg aus der ver­gan­ge­nen Sai­son. In der 63. Minu­te fiel dann die Füh­rung für Türk­gücü: Nach einem Solo über die lin­ke Sei­te kam Maxi­mi­li­an Ber­wein aus zehn Metern frei zum Schuss und ließ dem Bay­reu­ther Kee­per Luca Pet­zold kei­ne Chan­ce – 1:0 für die Gast­ge­ber. Vier Minu­ten spä­ter traf Emre Tunc nur das Außen­netz des Alt­städ­ter Kastens.

Türk­gücü blieb vor 310 Zuschau­ern, dar­un­ter die Hälf­te Alt­stadt-Fans, im Grün­wal­der Sta­di­on wei­ter spiel­be­stim­mend. Ünal Tosun (73.) und Chri­stoph Rech (81. Minu­te) hat­ten wei­te­re gute Tor­chan­cen für die Haus­her­ren. Letzt­lich blieb es beim 1:0 für Türk­gücü. Bay­reuth hat jetzt 18 Punk­te nach 14 Spie­len und steht wei­ter­hin auf Tabel­len­platz zehn.

SpVgg-Geschäfts­füh­rer Jörg Schmal­fuß erklär­te, dass die Alt­stadt kein gutes Spiel gemacht hat und über 90 Minu­ten die schlech­te­re Mann­schaft war. „Bereits in der 3. Minu­te durch den gehal­te­nen Elf­me­ter und spä­ter durch wei­te­re Para­den hat uns Kee­per Luca Pet­zold im Spiel gehal­ten. Lei­der hat­ten wir erst in der 44. Minu­te die erste eige­ne Tor­chan­ce. Die drei Aus­wechs­lun­gen schon in der 36. Minu­te waren abso­lut gerecht­fer­tigt. In der zwei­ten Hälf­te hat­ten wir zwar etwas mehr Chan­cen, aber der Sieg von Türk­gücü war abso­lut ver­dient. Die Ein­stel­lung des Teams war gegen­über dem Spiel gegen Burg­hau­sen lei­der nicht wesent­lich bes­ser. Jetzt müs­sen wir auf das näch­ste Heim­spiel gegen Spit­zen­rei­ter Würz­bur­ger Kickers schau­en“, so Jörg Schmalfuß.