Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Unfall­ver­ur­sa­che­rin stand unter Dro­gen­ein­fluss und flüch­te­te von der

Unfallstelle

In der Nacht von Frei­tag auf Sams­tag fuhr eine 48-jäh­ri­ge Erlan­ge­rin unter Dro­gen­ein­fluss mit ihrem Klein­wa­gen gegen meh­re­re gepark­te Autos und ent­fern­te sich anschlie­ßend von der Unfallstelle.

Am Sams­tag­mor­gen gegen 2 Uhr wur­den Anwoh­ner im Bereich der Haß­fur­ter Stra­ße durch einen lau­ten Knall auf einen Ver­kehrs­un­fall auf­merk­sam und konn­ten erken­nen, wie sich ein Klein­wa­gen von der Unfall­stel­le ent­fern­te. Die alar­mier­te Poli­zei­strei­fe stell­te drei beschä­dig­te Autos fest, die am Stra­ßen­rand geparkt abge­stellt waren.

Ein Toyo­ta wies deut­li­che Unfall­spu­ren im Heck­be­reich auf und wur­de auf einen davor abge­stell­ten Mer­ce­des gescho­ben. Direkt neben die­sen zwei Fahr­zeu­gen stand noch ein BMW, wel­che eben­falls fri­sche Unfall­schä­den hatte.

Zudem fan­den die Beam­ten an der Unfall­stel­le noch Fahr­zeug­tei­le, wel­che einem Renault Twin­go zuzu­ord­nen waren. Die­se Tat­sa­che deck­te sich mit einer wei­te­ren Mit­tei­lung über einen unfall­be­schä­dig­ten Twin­go, der an einer Tank­stel­le abge­stellt wur­de. Die Poli­zei­be­am­ten tra­fen die Hal­te­rin des Twin­go in ihrer Woh­nung an. Die 48-jäh­ri­ge Frau räum­te schließ­lich ein, den Unfall ver­ur­sacht zu haben. Ein Dro­gen­test bei der Fah­re­rin ver­lief posi­tiv, sie muss­te sich daher einer Blut­pro­be unter­zie­hen. Ihren Füh­rer­schein stell­ten die Poli­zei­be­am­ten sicher.

Der Sach­scha­den bezif­fert sich auf meh­re­re tau­send Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Dieb­stahl eines Fahrrades

Am 08.10.23, zwi­schen 16:00 und 16:30 Uhr, wur­de in Her­zo­gen­au­rach ein Fahr­rad entwendet.

Das Her­ren-Cross­rad der Mar­ke Her­cules, Typ Jump in den Far­ben Blau und Weiß war in der Haupt­stra­ße 73 abgestellt.

Hin­wei­se nimmt die Poli­zei Her­zo­gen­au­rach unter Tel. 09132/7809–0 entgegen.