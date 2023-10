Stu­die­ren­de aus dem Aus­land kom­men an den Lucas-Cra­nach-Cam­pus nach Kronach

Der Start­schuss für die neu­en Stu­die­ren­den des nun in eng­li­scher Spra­che ange­leg­ten Master­stu­di­en­gangs „Auto­no­mes Fah­ren“ der Hoch­schu­le Hof am Lucas-Cra­nach-Cam­pus ist gefal­len. Am Frei­tag begrüß­ten Land­rat Klaus Löff­ler, Hans Reb­han als Vor­sit­zen­der der Lucas-Cra­nach-Cam­pus-Stif­tung und des­sen Stell­ver­tre­ter Prof. Dr. Tobi­as Bock­let sowie Hen­drik Mon­tag-Schwapp­a­cher (IZK) die Stu­die­ren­den zum Beginn des dies­jäh­ri­gen Win­ter­se­me­sters. Um ver­mehrt inter­na­tio­na­le Stu­die­ren­de für die­sen Stu­di­en­gang zu begei­stern und in die Regi­on zu zie­hen, wird der Master­stu­di­en­gang Auto­no­mes Fah­ren nun in eng­li­scher Spra­che gelehrt. So ist es beson­ders erfreu­lich, dass die­sem Ruf über 20 inter­na­tio­na­le Stu­die­ren­de folgten.

„Der Lucas-Cra­nach-Cam­pus wird inter­na­tio­nal“, freu­te sich Land­rat Klaus Löff­ler in sei­ner Begrü­ßung der Stu­die­ren­den, die haupt­säch­lich aus Indi­en dem neu­en Ange­bot am LCC gefolgt sind. „Mir als Land­rat ist es wich­tig, unse­re Regi­on in eine moder­ne Zukunft zu füh­ren. Hier­bei spielt in Zei­ten schnel­ler tech­ni­scher Wei­ter­ent­wick­lung sowohl für unse­re Unter­neh­men als auch für uns alle Bür­ger das The­ma Bil­dung und lebens­lan­ges Ler­nen eine immens star­ke Rol­le“, beton­te Klaus Löff­ler, der sich bei die­ser Gele­gen­heit bei den Paten für die Betreu­ung der Stu­die­ren­den bedank­te. Gemein­sam mutig die Zukunft gestal­ten, dafür steht der Lucas-Cra­nach-Cam­pus und dar­auf ist der Land­rat beson­ders stolz. Zusam­men mit Hans Reb­han lob­te Land­rat Klaus Löff­ler die Moti­va­ti­on der Stu­die­ren­den sich für solch einen zukunfts­ge­rich­te­ten und inno­va­ti­ven Stu­di­en­gang in Kro­nach zu ent­schei­den. Des Wei­te­ren stell­te Hans Reb­han das frucht­ba­re Zusam­men­spiel am Lucas-Cra­nach-Cam­pus zwi­schen den Hoch­schu­len, den loka­len Unter­neh­men und dem Land­kreis in den Vordergrund.

Viel­fäl­ti­ge Pro­gramm­punk­te war­te­ten am Frei­tag auf die inter­na­tio­na­len Stu­die­ren­den wie zum Bei­spiel das Job Matching Event, bei dem sich regio­na­le Unter­neh­men wie Valeo, M.A.i, Wie­gand Glas, Hans Weber Maschi­nen­fa­brik, RVT Pro­cess Equip­ment, Dechant Hoch- und Inge­nieur­bau und Ver­tre­ter der Sam­vardha­na Mother­son Grup­pe bei einem zwang­lo­sen Get-Tog­e­ther mit den Stu­die­ren­den aus­tau­schen und prä­sen­tie­ren konn­ten. Dabei konn­ten wir­kungs­voll erste Kon­tak­te zur loka­len Indu­strie geknüpft wer­den; was im Ide­al­fall dazu führt, die inter­na­tio­na­len Stu­die­ren­den nach Ihrem Abschluss als wert­vol­le Fach­kräf­te im Land­kreis begrü­ßen zu dürfen.

Um das „Ankom­men“ und die Inte­gra­ti­on der Stu­die­ren­den zu för­dern, hat der Lucas-Cra­nach-Cam­pus in Zusam­men­ar­beit mit dem Inno­va­tions-Zen­trum Regi­on Kro­nach (IZK) nach Paten gesucht – und dies mit vol­lem Erfolg. Über 10 Bür­ger konn­ten für eine Paten­schaft zur Unter­stüt­zung der Stu­die­ren­den gewon­nen wer­den. Die­se nutz­ten die Ver­an­stal­tung, um mit den Stu­die­ren­den erste Kon­tak­te zu knüp­fen. Wei­te­re gemein­sa­me Akti­vi­tä­ten sind bereits in Pla­nung. Hier­bei ist es dem LCC und IZK beson­ders wich­tig, dass es den inter­na­tio­na­len Stu­die­ren­den leicht gemacht wird in Kro­nach Fuß zu fas­sen und sich zu inte­grie­ren. „Denn wer ein­mal Wur­zeln im Land­kreis schla­gen soll, muss zuerst ein­mal will­kom­men gehei­ßen wer­den“, betont Susan­ne Fal­ler, Regio­nal­ma­na­ge­rin des Landkreises.

Ein wich­ti­ger Aspekt des Ankom­mens in Kro­nach ist auch das Wis­sen um die Mobi­li­tät: „Wie man leicht von A nach B kommt“, so Abtei­lungs­lei­ter Thor­sten Hent­schel vom Land­rats­amt. Er brach­te den inter­es­sier­ten inter­na­tio­na­len Stu­die­ren­den in einem kur­zen Vor­trag das Kro­na­cher Mobi­li­täts­kon­zept, den Ruf­bus und das 50/50-Taxi näher. Denn Mobi­li­tät durch den öffent­li­chen Nah­ver­kehr ist für die inter­na­tio­na­len Stu­die­ren­den ohne eige­nes Auto beson­ders wichtig.

